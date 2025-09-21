Inicio Ovación Boxeo Título Mundial
KO HISTÓRICO

La Princesita Evelin Bermúdez sumó su tercer Título Mundial minimosca al ganar por KOT en Canadá

La santafesina Evelin Bermúdez sacó rápidamente a la campeona de la AMB y así sumó otro título mundial -tercero- a su carrera en el boxeo profesional

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Súper campeona. Evelin Bermúdez nuestra sus tres cinturones de campeona mundial de boxeo profesional

Súper campeona. Evelin Bermúdez nuestra sus tres cinturones de campeona mundial de boxeo profesional, acompañada de su papá y entrenador Nindolfo, su hermano Gustavo, y la manager Georgina Rivero, de OR Promotions.

Este sábado por la noche la Princesita Evelin Bermúdez reafirmó su apellido como uno de los más importantes en el boxeo profesional internacional. La santafesina sumó el Título Mundial minimosca de la AMB al destronar a la canadiense Sara Bailey en Otawa.

En menos de dos minutos, Bermúdez (48,650kg), pugilista de Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, que llegó como campeona ecuménica de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional (FIB), sacó por nocáut técnico en el primer round a la local Sara Bailey (48,800) y le arrebató la faja minimosca de la Asociación Mundial (AMB).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/1969589242788811025&partner=&hide_thread=false

Rápido KOT de Evelin Bermúdez para sumar su tercer Título Mundial de boxeo

La pelea entre Evelin Nazarena Bermúdez y Sara Bailey no permite demasiado análisis por lo acotada de su duración. Bastaron tres directos de mano derecha para frenar los intentos de la local para meterse en el infight y terminar el pleito. Dos rectos mandaron a la lona a Bailey, y en la segunda caída el árbitro detuvo las acciones de la contienda.

La santafesina hizo valer su buen manejo de la distancia e imponer condiciones en la larga. Ni siquiera llegó a usar el jab de mano zurda. Evelin supo esperar a su rival, y sorprenderla con su potente mano diestra.

La pelea titular, la única programada de una grilla internacional, se realizó en una elegante velada -con cena incluida- en el Hard Rock Casino de la ciudad de Otawa, Canadá, país donde ya había combatido anteriormente la Princesita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WBABoxing/status/1969588285958738224&partner=&hide_thread=false

De esta forma Evelin, hermana menor de otra multicampeona, Daniela la Bonita Bermúdez, adicionó su tercera corona de las minimoscas -de las cuatro principales entidades-, ostentando la AMB, FIB y OMB.

A Evelin Bermúdez sólo le faltaría para ser campeona indiscutida de las 108 libras (48.988kg) conquistar la faja del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que está en manos de la mexicana Lourdes Juárez (38-4-0, 5KO).

Temas relacionados:

Más sobre Boxeo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas