La Princesita Evelin Bermúdez sumó su tercer Título Mundial minimosca al ganar por KOT en Canadá

Rápido KOT de Evelin Bermúdez para sumar su tercer Título Mundial de boxeo

La pelea entre Evelin Nazarena Bermúdez y Sara Bailey no permite demasiado análisis por lo acotada de su duración. Bastaron tres directos de mano derecha para frenar los intentos de la local para meterse en el infight y terminar el pleito. Dos rectos mandaron a la lona a Bailey, y en la segunda caída el árbitro detuvo las acciones de la contienda.

La santafesina hizo valer su buen manejo de la distancia e imponer condiciones en la larga. Ni siquiera llegó a usar el jab de mano zurda. Evelin supo esperar a su rival, y sorprenderla con su potente mano diestra.

La pelea titular, la única programada de una grilla internacional, se realizó en una elegante velada -con cena incluida- en el Hard Rock Casino de la ciudad de Otawa, Canadá, país donde ya había combatido anteriormente la Princesita.

De esta forma Evelin, hermana menor de otra multicampeona, Daniela la Bonita Bermúdez, adicionó su tercera corona de las minimoscas -de las cuatro principales entidades-, ostentando la AMB, FIB y OMB.

A Evelin Bermúdez sólo le faltaría para ser campeona indiscutida de las 108 libras (48.988kg) conquistar la faja del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que está en manos de la mexicana Lourdes Juárez (38-4-0, 5KO).