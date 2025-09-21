Messi no para de hacer goles y el Inter Miami se acerca a los playoffs de la MLS

Con esta victoria, el equipo de Javier Mascherano quedó a un paso de sellar su clasificación a la postemporada, algo que podría confirmar en su próximo duelo ante New York Red Bulls.

Inter, que tuvo como titulares a Messi, Allende, De Paul, Weigandt, Luján y Ustari, está 5to. con 52 puntos en 28 partidos y los 4 primeros son Philadelphia (60), Cincinnati (58) y Charlotte (53) todos con 31 partidos jugados, mientras que NY City tiene 53 en 30 encuentros.

El momento de Messi

32 goles en el año

22 en MLS (es el goleador hasta ahora)

15 pases gol

10 dobletes (uno en la Selección)

8 goles en sus últimos 7 partidos

Messi volvió a ser la figura del Inter Miami

El primer tiempo fue parejo, con Inter Miami manejando la posesión y aunque la ausencia de Luis Suárez se hizo sentir, Messi fue encontrando su ritmo con el correr de los minutos.

A los 34' Leo asistió a Allende para abrir el marcador y cortar la racha de diez partidos sin goles del cordobés. Ese gol hizo que el equipo local se fuera al descanso con ventaja mínima.

messi mvp

En el complemento, DC United sorprendió con el empate de Benteke, pero la respuesta de Messi volvió a poner arriba a Inter Miami.

El capitán le cedió un penal al ingresado Mateo Silvetti (jugará el Mundial Sub 20 con Argentina), pero lo desperdició y el propio Leo se encargó de sentenciar el resultado con un remate inatajable.

Con este triunfo, Inter Miami suma tres puntos vitales y Messi confirma su gran momento mientras todos hablan de la inminente renovación de su contrato.