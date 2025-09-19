El Selectivo de boxeo amateur para el Torneo Regional y el Campeonato Argentino se realiza en Godoy Cruz

Allí participarán púgiles amateurs de distintos gimnasios de la provincia, y los ganadores de cada categoría representarán a Mendoza en el próximo torneo Regional (Mendoza integra la Región 4 -Cuyo) a disputarse en nuestra provincia el 3 de octubre próximo, en sede a designar, posiblemente en la ciudad de Malargüe.

En el caso de San Luis, armarán su equipo con los triunfadores del campeonato provincial José María Gatica.

Los púgiles de nuestro medio llegan a esta instancia eliminatoria en muy buena forma, gracias a la buena cantidad de festivales realizados en la provincia, lo que les ha permitido tener continuidad en competencia. La organización de la temporada boxística de la Federación Mendocina de Box, ha logrado que en promedio haya festivales cada 15 días.