BOXEO AMATEUR

El Selectivo de boxeo amateur para el Torneo Regional y el Campeonato Argentino se realiza en Godoy Cruz

El Gimnasio Fusión Combat Sports de Godoy Cruz será sede este domingo del Selectivo para armar el equipo mendocino de boxeo amateur que irá al Regional

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Este domingo la Federación Mendocina de Box fiscalizará el Selectivo para el Regional previo al Campeonato Argentino de Mayores de Puerto Deseado.

El boxeo amateur de Mendoza tendrá una forma especial de celebrar el Día de la Primavera. Ese domingo se realizará un encuentro selectivo fiscalizado por la Federación Mendocina de Box, para conformar el equipo local , de cara al Campeonato Nacional de Puerto Deseado (13 al 18 de octubre).

Este domingo 21 de septiembre, de 14 a 17.30, el gimnasio Fusión Combat Sports, de calle Independencia 272 de Godoy Cruz, será el escenario para el selectivo que dejará conformado el equipo mendocino para ir al Regional masculino de mayores, previo al Torneo Nacional de Puerto Deseado, Santa Cruz, fiscalizado por la Federación Argentina de Box.

La Federación Mendocina de Box arma su equipo para el Regional de Mayores

boxeo-amateur-afiche-selectivo provincial de mayores

Allí participarán púgiles amateurs de distintos gimnasios de la provincia, y los ganadores de cada categoría representarán a Mendoza en el próximo torneo Regional (Mendoza integra la Región 4 -Cuyo) a disputarse en nuestra provincia el 3 de octubre próximo, en sede a designar, posiblemente en la ciudad de Malargüe.

En el caso de San Luis, armarán su equipo con los triunfadores del campeonato provincial José María Gatica.

Los púgiles de nuestro medio llegan a esta instancia eliminatoria en muy buena forma, gracias a la buena cantidad de festivales realizados en la provincia, lo que les ha permitido tener continuidad en competencia. La organización de la temporada boxística de la Federación Mendocina de Box, ha logrado que en promedio haya festivales cada 15 días.

