Russo definió al reemplazante de Cavani

El próximo domingo, 21 de septiembre, Boca recibirá en La Bombonera a Central Córdoba de Santiago del Estero. El encuentro comenzará a las 21.15 y podrá observarse en vivo por la señal de ESPN Premium.

Pese a su deseo de mantener el equipo que viene saliendo de memoria, Russo deberá meter mano en la formación. Es por esto que Milton Giménez ingresará en lugar del lesionado Cavani.

De no mediar inconvenientes en la última práctica de la semana, el ex Banfield acompañará a Miguel Merentiel para mantener el esquema que buenos resultados le viene dando a Boca: el doble nueve.

La segunda, y última, modificación será el retorno a la titularidad de Agustín Marchesín. El arquero se recuperó del desgarro que sufrió ante Aldosivi y, como consecuencia, Leandro Brey volverá a ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Milton-Giménez-Boca.jpg Milton Giménez ocupará el lugar que quedó vacante por la lesión de Edinson Cavani.

El resto será el mismo que viene de repartir puntos ante Rosario Central en condición de visitante. Pese a que se rumoreó con que Carlos Palacios saldría del equipo, Russo volvió a incluirlo entre los titulares.

La formación de Boca

Teniendo en cuenta los dos cambios mencionados anteriormente (Giménez por Cavani y Marchesín por Brey), el director técnico de Boca tendría deifnida la alineación para recibir al Ferroviario.

Estos serían: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.