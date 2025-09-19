Inicio Ovación Rugby Liceo Rugby Club
Marista y Liceo protagonizarán un fin de semana decisivo en el Torneo del Interior A

Este sábado se juegan las semifinales y las reválidas del Torneo del Interior A que tendrán como protagonistas a Marista y Liceo, dos de los principales equipos de Mendoza.

Por UNO
Marista va por un lugar en la final.

Los Curas, de gran campaña en el certamen que organiza la UAR, serán locales en una de las semifinales ante Estudiantes de Paraná y los Clavos, que fueron finalistas del Torneo del Interior B, visitarán a Santa Fe RC con el objetivo de obtener una plaza más para la región en el TDI A del año que viene.

marista liceo 2
Marista quiere ser finalista y Liceo sumar una plaza más para la región en el Torneo del Interior A.

Los ojos del rugby del país estarán puestos en Mendoza y en Córdoba, sedes de las semifinales del Torneo del Interior A. Marista recibirá a Estudiantes de Paraná, mientras que Jockey de Córdoba, finalista del año pasado, enfrentará a Duendes de Rosario.

“Estamos muy enfocados en el objetivo y venimos evolucionando en cuanto al juego. Será un partido muy duro en lo físico y en el contacto sobre todo. Seguramente se defina en los minutos finales para el equipo que cometa menos errores e infracciones, dijo Agustín Gómez, referente de Marista que buscará avanzar por tercera vez en su historia a la final del Torneo del Interior A tras haberlo hecho en 1998 y 2019.

Liceo va por una plaza en el TDI A 2026

Además, se disputarán las reválidas 2026 en la que el Litoral pondrá en juego dos plazas y Córdoba una mientras que Liceo puede darla a la región cuyana su tercera plaza en el Torneo del Interior A.

Los Clavos visitarán a Santa Fe RC y habrá otros dos partidos: CRAI vs. Universitario de Córdoba y Palermo Bajo vs. Tucumán RC, mientrras que el encuentro entre Tucumán Lawn Tennis y Universitario de Tucumán se disputará el sábado 18 de octubre por pedido de los clubes, ya que en dicha fecha también deberán jugar por el Regional del NOA. Ese encuentro será válido para la definición del Torneo del Interior pero cualquiera sea el resultado la región del NOA conservará la plaza.

Torneo del Interior A

Semifinales

Sábado 20/9 (15:30 hs)

  • Marista vs Estudiantes de Paraná (Ref: Tomás Ninci – Cordobesa) Televisa Disney Plus.
  • Jockey de Córdoba vs Duendes (Ref: Tomás Bertazza – URBA)

Reválidas 2026

Sábado 20/9 (15:30 hs)

  • CRAI vs Universitario de Córdoba (Ref: Gastón Roge – Mar del Plata)
  • Santa Fe RC vs Liceo (Ref: Esteban Filipanics – Cordobesa)
  • Palermo Bajo vs Tucumán RC (Ref: Juan Manuel Martínez – Cuyo)

Sábado 18/10 (horario a confirmar)

  • Tucumán Lawn Tennis vs Universitario de Tucumán (Ref: a designar)

