Con Cuenta DNI podes acceder a las mejores promociones en estos supermercados

Cuenta-DNI-del-Banco-Provincia-3 La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Qué días se pueden acceder a las mejores promociones en los supermercados con Cuenta DNI

La billetera digital gratuita Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece importantes promociones que ayuda aliviar el bolsillo de los usuarios. Estos beneficios son esenciales y se pueden conseguir en diferentes cadenas de supermercados.

Los descuentos de la Cuenta DNI pueden alcanzar hasta el 20%, en muchos casos sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

carrefour en venta, supermercado.webp Con Cuenta DNI y en todas las tiendas de la cadena Carrefour, podés obtener un 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y devolución en el acto.

Para que el ahorro se aproveche al máximo, los descuentos de la Cuenta DNI van de lunes a sábado y están desde minimarkets a grandes mayoristas.

A continuación se detallan los diferentes comercios, el día de la semana en que hay promociones y el porcentaje de ahorro:

Chango Más: 20% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

20% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: maxi, express y market. Con devolución en el acto.

10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: maxi, express y market. Con devolución en el acto. Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.

20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000. Toledo: 20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

20% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. La Amistad: 10% de descuento los jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los jueves, sin tope de reintegro. Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Todos los supermercados adheridos se pueden consultar aquí.

Para más detalles de cada promoción, podés ingresar a este link y obtener toda la información necesaria.

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para septiembre de 2025, las más destacadas son:

Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.

Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal. Comercios de cercanía (alimentos): Descuento del 20% en alimentos los días viernes.

Otros descuentos habituales que también se utilizan con frecuencia son: