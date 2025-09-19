Qué pasó y cómo le fue a Franco Colapinto en la FP1 del GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

Colapinto abrió la pista con neumáticos blandos y rápidamente volvió a boxes sin registrar tiempo, pero mientras algunos autos ajustaban detalles hubo un problema con una junta en la pista y la bandera roja detuvo la actividad por más de la media hora.

Los mecánicos aprovecharon ese tiempo para trabajar en el auto del argentino, disconformes con lo ocurrido en esa vuelta inicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1968957213361295619&partner=&hide_thread=false HOLA, FRANCO



Primera vuelta para Colapinto en el circuito callejero de Bakú, en el #AzerbaijanGP.



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/LuB5FjHDRJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 19, 2025

Uno de los autos que aprovechó ese tiempo en boxes fue el McLaren de Oscar Piastri, líder del campeonato con 324 puntos y con 31 unidades de diferencia sobre su compañero de equipo, el británico Lando Norris.

Reiniciada la actividad, y con menos de 20' para completar la sesión, Colapinto quedó último a más de 4 segundos de la punta con un tiempo de 1'47"798.

Rápidamente los dos Alpine cambiaron los neumáticos por los más blandos y Franco Colapinto mejoró su tiempo a 1'45"783 . Si bien no le alcanzó para salir del puesto 20, sí le permitió achicar la distancia con Gasly y con los punteros.

Por último, el Alpine número 43 pudo superar al de Gasly (1'45"299) para terminar 19 en una sesión que tuvo adelante a los McLaren de Norris y Piastri, en ese orden, seguido Leclerc (Ferrari), Russell (Mercedes) y Albon (Williams).

El GP de Azerbaiyán de Fórmula 1

La actividad en el GP de Azerbaiyán continuará este viernes a las 9 (hora argentina) con la segunda sesión de entrenamientos.

Este sábado los fanáticos de la Fórmula 1 también tendrán que poner el despertador, ya que la práctica libre 3 comenzará a las 5:30 de la mañana, mientras que la clasificación comenzará a las 9.

Finalmente, la carrera del GP de Azerbaiyán será este domingo, a partir de las 8.

Televisa en vivo Fox Sports y Disney Plus.