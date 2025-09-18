Es una película alemana cargada de suspenso y que se puede ver en Netflix.

Es una película alemana cargada de suspenso y que se puede ver en Netflix.

La plataforma de streaming de Netflix cuenta con un extenso catálogo de series y películas, por lo que no todas las producciones están a la vista tan fácilmente. En esta ocasión, te contamos sobre una ficción de suspenso alemana que está protagonizada por Philip Froissant, el actor que le da vida a Francisco José I de Austria en “La emperatriz”.

Se trata de la película La isla negra (Black Island en inglés), una ficción de origen alemán dirigida por Miguel Alexandre que tiene una duración de apenas 1 hora y 44 minutos.

La oferta de Netflix, estrenada en 2021, se centra en un joven que pierde a sus padres, se muda a una isla para vivir con su abuelo y conoce a una nueva profesora, que tiene un plan letal.

netflix-la-isla-negra2.jpg
Philip Froissant es el protagonista de La isla negra, la pel&iacute;cula de suspenso de Netflix.&nbsp;

Philip Froissant es el protagonista de La isla negra, la película de suspenso de Netflix.

Los oscuros secretos de la isla y la seducción de la profesora generan una atmósfera llena de misterio y terror psicológico en la pantalla chica de Netflix. La isla negra es una película de 2021 y tiene una trama inquietante.

Netflix: de qué trata la película La isla negra

En esta película de Netflix, los oscuros secretos de una isla aparentemente pacífica amenazan con devorar a un estudiante cuando se acerca demasiado a su misteriosa profesora nueva.

La isla negra centra su trama en Jonas Hansen (Philip Froissant), un joven que pierde a sus padres en un accidente automovilístico unos meses después del funeral de su abuela.

la isla negra 1
La trama de La isla negra presenta una atm&oacute;sfera inquietante y llena de suspenso.&nbsp;

La trama de La isla negra presenta una atmósfera inquietante y llena de suspenso.

Entonces, su abuelo Friedrich Hansen (Hanns Zischler) le ofrece quedarse en la isla local y vivir con él en lugar de trasladarse a Baviera. Jonas se reencuentra con sus amigos en el colegio, donde llega una nueva profesora a clase.

Su mejor amiga, Nina (Mercedes Müller), comienza a desconfiar de la maestra y empieza a dudar de sus intenciones.

Netflix: tráiler de la película La isla negra

Embed - LA ISLA NEGRA - Trailer Doblado al Español - Black Island / Netflix / Schwarze Insel

Reparto de La isla negra, película de Netflix

  • Philip Froissant (Jonas Hansen)
  • Alice Dwyer (Helena Jung)
  • Hanns Zischler (Friedrich Hansen)
  • Mercedes Müller (Nina Cohrs)
  • Sammy Scheuritzel (Florian)
  • Lieselotte Voß (Jule)
  • Katharina Schütz (Ingrid Hansen)
  • Jodie Leslie Ahlborn (madre de Jonas)
  • Marco Wittorf (padre de Jonas)

Dónde ver la película La isla negra, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película La isla negra se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película La isla negra o en inglés “Black island” se puede ver en Netflix.
  • España: la película La isla negra se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar