netflix-la-isla-negra2.jpg Philip Froissant es el protagonista de La isla negra, la película de suspenso de Netflix.

Los oscuros secretos de la isla y la seducción de la profesora generan una atmósfera llena de misterio y terror psicológico en la pantalla chica de Netflix. La isla negra es una película de 2021 y tiene una trama inquietante.

Netflix: de qué trata la película La isla negra

En esta película de Netflix, los oscuros secretos de una isla aparentemente pacífica amenazan con devorar a un estudiante cuando se acerca demasiado a su misteriosa profesora nueva.

La isla negra centra su trama en Jonas Hansen (Philip Froissant), un joven que pierde a sus padres en un accidente automovilístico unos meses después del funeral de su abuela.

la isla negra 1 La trama de La isla negra presenta una atmósfera inquietante y llena de suspenso.

Entonces, su abuelo Friedrich Hansen (Hanns Zischler) le ofrece quedarse en la isla local y vivir con él en lugar de trasladarse a Baviera. Jonas se reencuentra con sus amigos en el colegio, donde llega una nueva profesora a clase.

Su mejor amiga, Nina (Mercedes Müller), comienza a desconfiar de la maestra y empieza a dudar de sus intenciones.

Netflix: tráiler de la película La isla negra

Embed - LA ISLA NEGRA - Trailer Doblado al Español - Black Island / Netflix / Schwarze Insel

Reparto de La isla negra, película de Netflix

Philip Froissant (Jonas Hansen)

Alice Dwyer (Helena Jung)

Hanns Zischler (Friedrich Hansen)

Mercedes Müller (Nina Cohrs)

Sammy Scheuritzel (Florian)

Lieselotte Voß (Jule)

Katharina Schütz (Ingrid Hansen)

Jodie Leslie Ahlborn (madre de Jonas)

Marco Wittorf (padre de Jonas)

Dónde ver la película La isla negra, según la zona geográfica