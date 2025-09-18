netflix-la-isla-negra2.jpg
Philip Froissant es el protagonista de La isla negra, la película de suspenso de Netflix.
Los oscuros secretos de la isla y la seducción de la profesora generan una atmósfera llena de misterio y terror psicológico en la pantalla chica de Netflix. La isla negra es una película de 2021 y tiene una trama inquietante.
Netflix: de qué trata la película La isla negra
En esta película de Netflix, los oscuros secretos de una isla aparentemente pacífica amenazan con devorar a un estudiante cuando se acerca demasiado a su misteriosa profesora nueva.
La isla negra centra su trama en Jonas Hansen (Philip Froissant), un joven que pierde a sus padres en un accidente automovilístico unos meses después del funeral de su abuela.
la isla negra 1
La trama de La isla negra presenta una atmósfera inquietante y llena de suspenso.
Entonces, su abuelo Friedrich Hansen (Hanns Zischler) le ofrece quedarse en la isla local y vivir con él en lugar de trasladarse a Baviera. Jonas se reencuentra con sus amigos en el colegio, donde llega una nueva profesora a clase.
Su mejor amiga, Nina (Mercedes Müller), comienza a desconfiar de la maestra y empieza a dudar de sus intenciones.
Netflix: tráiler de la película La isla negra
Embed - LA ISLA NEGRA - Trailer Doblado al Español - Black Island / Netflix / Schwarze Insel
Reparto de La isla negra, película de Netflix
- Philip Froissant (Jonas Hansen)
- Alice Dwyer (Helena Jung)
- Hanns Zischler (Friedrich Hansen)
- Mercedes Müller (Nina Cohrs)
- Sammy Scheuritzel (Florian)
- Lieselotte Voß (Jule)
- Katharina Schütz (Ingrid Hansen)
- Jodie Leslie Ahlborn (madre de Jonas)
- Marco Wittorf (padre de Jonas)
Dónde ver la película La isla negra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La isla negra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La isla negra o en inglés “Black island” se puede ver en Netflix.
- España: la película La isla negra se puede ver en Netflix.