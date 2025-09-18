La serie de Netflix que arrasa con una puesta en escena sin precedente

Estamos hablando de una serie que es muy difícil de encasillar en un solo género, y es que a lo largo de los 12 capítulos que la componen, recorrerás una historia de thriller psicológico, drama, comedia negra y misterio. Su presencia en el catálogo de series y películas no pasó inadvertido, y es que incluso llegó a ser top 10 dentro de varios países al momento de su estreno mundial en Netflix.

No solo la historia de esta serie es irresistible, tal como lo marcan los suscriptores, sino que además logró cautivar al mundo entero con un escenario árido y atrapantes, como lo es el interior de Australia. La crítica especializada llenó de elogios este relato de Netflix, y no tardó nada en que la misma gente pida más de esta oferta, por lo que al tiempo surgió la segunda temporada.

La serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a inicios del 2022, y desde entonces compite por ser una de las mejores ofertas australianas presentes en la plataforma.

Embed - EL TURISTA 2022 Tráiler Español HD Subtitulado

Netflix: de qué trata la serie El turista

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie con paisajes muy impactantes, El turista centra su historia en: "En el interior remoto y semiárido de Australia, un hombre despierta en un hospital sin tener idea de quién es o por qué tantas personas lo quieren muerto".

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, esta serie ha logrado posicionarse como una de las más vistas del género y de las más recomendadas de toda la plataforma de streaming.

el turista 2 La serie de Netflix se compone por un total de 12 capítulos.

Reparto de la serie de suspenso, El turista

Jamie Dornan como El Hombre.

Danielle Macdonald como la agente de prueba Helen Chambers.

Shalom Brune-Franklin como Luci Miller/Victoria.

Ólafur Darri Ólafsson como Billy Nixon.

Alex Dimitriades como Kosta Panigiris.

Genevieve Lemon como Sue.

Danny Adcock como Ralph.

Damon Herriman como el detective Lachlan Rogers.

Dónde ver la serie El turista, según la zona geográfica