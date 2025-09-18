Embed - Pelé en la Copa del Mundo de 1970

En la final, Brasil derrotó a Italia por 4-1. Así, el equipo sudamericano se coronó por tercera vez en su historia como campeón del mundo, adjudicándose definitivamente la Copa Jules Rimet.

Esta producción llevará por título Brasil 70 - A Saga do Tri, y ha sido ideada por Naná Xavier y Rafael Dornellas y contará con la dirección de Pedro Morelli y Paulo Morelli. Además, se sabe que la serie recreará momentos icónicos del torneo y se enfocará en el lado humano de las leyendas que formaban dicho equipo.

¿Quiénes serán los actores de la serie sobre la Copa del Mundo?

Bruno Mazzeo será Zagallo (el DT de la selección brasileña); Lucas Agrícola se pondrá en la piel del icónico Pelé; Rodrigo Santoro será Joao Saldanha (el DT que fue destituido antes del Mundial); Caio Cabral interpretará a Carlos Alberto; Maicon Rodriguez será Paulo Cézar Caju.

También debemos mencionar a Ravel Andrade como Tostão; Daniel Blanco como Rivelino; José Beltrao como Parreira; y el actor Gui Ferraz será Jairzinho.

Elenco serie Netflix Copa del Mundo 1970 Elenco confirmado de la serie de Netflix sobre la Copa del Mundo 1970.

¿Cuándo se estrenará la nueva serie de Netflix?

Por el momento se desconoce la fecha de estreno de la serie Brasil 70 - A Saga do Tri, pero se sabe que las filmaciones ya comenzaron, las cuales se están llevando a cabo en Brasil y México.