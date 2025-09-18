la mula-clint eastwood (1) La mula es una de las mejores películas de Clint Eastwood y está disponible en Netflix.

La mula, disponible en Netflix, recibió las mejores calificaciones por parte de la crítica internacional. Para David Ehrlich de IndieWire, es “la mejor película de Clint Eastwood en 25 años. Una obra emotiva, entretenida y emocionante con un toque autocrítico”.

Mientras tanto, para Ezequiel Boetti de Otros Cines, La mula es “una película reflexiva y testamentaria en lo social, lo político y lo sentimental, construida con el inoxidable pulso narrativo de uno de los grandes realizadores estadounidenses de todos los tiempos".

Netflix: de qué trata la película La mula

La película La mula centra su trama en Earl Stone, interpretado por (Clint Eastwood), un hombre que siempre ha antepuesto su trabajo a la familia. Ahora, ya octogenario y a punto de que su negocio de floricultura sea embargado, le surge una oportunidad de salir adelante con un trabajo aparentemente fácil: solo requiere conducir.

Pero, sin saberlo, Earl se convierte en traficante de drogas para un cártel mexicano, y pasa a estar bajo el radar del agente de la DEA Colin Bates (Bradley Cooper).

Netflix: tráiler de la película La mula

Reparto de La mula, película de Netflix

Clint Eastwood (Earl Stone)

Bradley Cooper (Agente Colin Bates)

Laurence Fishburne (Agente Especial Charge)

Michael Peña (Agente Treviño)

Dianne Wiest (Mary)

Ignacio Serricchio (Julio)

Andy Garcia (Latón)

Taissa Farmiga (Ginny)

Alison Eastwood (Iris)

Richard Herd (Tim Kennedy)

la mula-clint eastwood (2) Clint Eastwood es el protagonista de la película La mula.

