ANSES confirmó tres refuerzos únicos en octubre para estos beneficiarios

Tras conocerse la inflación de agosto, ANSES sorprendió con el porcentaje de aumento que van a recibir los tres refuerzos únicos en octubre de 2025

Marcos Barrera
ANSES le aplicará un nuevo aumento a los tres refuerzos únicos en octubre de 2025.

ANSES le aplicará un nuevo aumento a los tres refuerzos únicos en octubre de 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Socia (ANSES) confirmó la entrega de tres refuerzos únicos en octubre de 2025 para un grupo particular de beneficiarios que cumplan una serie de requisitos. Esta ayuda económica recibirá un nuevo porcentaje de aumento tras conocerse la inflación de agosto.

ANSES y el gobierno de Javier Milei ya conocen los datos de la inflación de agosto. El INDEC anunció la semana pasada que hubo en el segundo octavo del año una suba generalizada de los precios del 1,9%. Sin embargo, el organismo nacional realiza un reajuste y el monto final de aumento será de 1,87%.

ANSES pensionados bono
Las Asignaciones de Pago Único (APU) son beneficios económicos otorgados por la ANSES en un pago único y no mensual, para acompañar a las familias en momentos de cambio familiar relevantes como el nacimiento, adopción o matrimonio

Con este panorama, los tres refuerzos únicos que entrega la ANSES todos los meses a un grupo particular de beneficiarios volverán a tener un aumento en su monto.

Vale recordar que desde junio 2024 los incrementos en las jubilaciones, asignaciones y algunos planes sociales son mensual y tienen como referencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

ANSES sorprendió al confirmar el aumento de octubre para los tres refuerzos únicos

ANSES confirmó que el aumento para las jubilaciones, pensiones, asignaciones y diferentes planes sociales en octubre del 2025 será del 1,87%. Así, las Asignaciones de Pago Único (APU) tendrán una nueva suba en sus montos finales.

Estos refuerzos únicos, que solamente cobran un grupo particular de beneficiarios, se clasifican en tres: matrimonio, nacimiento y adopción.

De esta manera, ANSES definió los montos de las Asignaciones de Pago Único para octubre 2025 y las mismos serán, aproximadamente, de la siguiente manera:

  • Por Nacimiento: $68.333 (en agosto estaba en $67.079)
  • Por Matrimonio: $102.319 (en agosto estaba en $100.441)
  • Por Adopción: $408.575 (en agosto estaba en $401.075)
ANSES AUH y SUAF bono
Para acceder a una de las Asignaciones de Pago Único de ANSES, se deben cumplir ciertos requisitos, como no superar un límite de ingresos del grupo familiar y realizar la solicitud dentro de los dos años posteriores al evento.

El Estado paga un monto (por única vez) a las personas que registren un matrimonio, un nacimiento o la adopción de un niño que cumplan ciertos requisitos y dentro del límite de ingresos individuales y familiares.

ANSES: quiénes pueden cobrar las Asignaciones de Pago Único

ANSES explica que para cobrar este bono único el ingreso familiar al momento de solicitarlo no pueden superar los $3.917.492 en conjunto y, en forma individual, los ingresos de los miembros de la pareja no puede superar el $1.958.746.

Las personas interesadas en recibir este bono único de ANSES, deben pertenecer a alguno de los siguientes grupos:

  • Personas que trabajen en relación de dependencia
  • Personas que se encuentren cobrando por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo
  • Personas trabajadoras por temporada
  • Personas trabajadoras rurales
  • Personas que cobren la Prestación por Desempleo
  • Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

