ANSES terminó con la mínima: como sigue el calendario de pago de jubilados en septiembre

Septiembre sigue en curso, y ANSES comunicó el calendario de pago de jubilados que aún no cobran, que son quienes superan la mínima

Facundo Mezzabotta
ANSES trabaja a paso firme para acreditar todos los haberes que faltan, correspondientes a septiembre, los cuales se acreditan con un aumento del 1.90%. Los jubilados que cobran la mínima ya recibieron su mensualidad, y el organismo continúa con los que superan el monto.

El calendario de pago establecido por ANSES a inicios de mes, sigue su curso tal cual lo esperado, y tras la finalización del pago de haberes, con aumento y bono, para los jubilados de la mínima, se conoció como continúan las acreditaciones. El resto de las jubilaciones a pagar, ya tienen día para ser pagadas.

Beneficios-ANSES-jubilados-pensionados-septiembre
Los jubilados de la mínima ya cobraron por completo, según ANSES.

Cuánto le paga ANSES a jubilados en septiembre

A partir de la inflación anunciada por el INDEC, con datos correspondientes al mes de julio, fue que surgió el aumento que otorgó ANSES a cada una de sus prestaciones sociales pagada en septiembre.

Oficialmente, se anunció que ANSES otorgaría un aumento del 1.90% a jubilados, pensionados y asignaciones sociales por igual. Esto fue compartido por el gobierno nacional, que también dio a conocer que aquellos adultos mayores que reciban la mínima, cobrarían un bono de 70 mil pesos.

Teniendo en cuenta, tanto el aumento como el bono, ANSES ha estado pagando los siguientes montos a jubilados durante septiembre:

  • Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17
Durante septiembre, ANSES paga con aumento y bono a jubilados de la mínima.

Cómo continúa el pago de ANSES a jubilados en septiembre

El calendario de pago de ANSES es comunicado a inicios de cada mes por el organismo, detallando la metodología que utilizará para acreditar, por día y terminación por DNI, a jubilados, pensionados y asignaciones sociales.

ANSES acaba de terminar con la acreditación de haberes de jubilados de la mínima, de acuerdo a lo estipulado en el calendario de pagos oficial. Aun así, falta que los adultos mayores con haberes que superen la mínima, cobren.

El resto del calendario de pago de ANSES para jubilados en septiembre, continúa de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
El pago de ANSES continúa con los jubilados que superan la mínima.

ANSES: qué se viene para jubilados en octubre

En lo que respecta al mes de octubre, ANSES tiene definido varios aspectos para los jubilados, tanto en materia de monto de haberes, como también en calendario de pago.

Las fechas del calendario de pago de ANSES para los jubilados, comenzando por la mínima, dará inicio el 8 de octubre. Se pagará por terminación de DNI.

En cuanto al aumento, ANSES adelantó que será del 1.88% para jubilados, pensionados y asignaciones sociales, manteniendo el bono de 70 mil pesos destinados a reforzar a quienes menos cobran.

