 ANSES: así será el calendario de pago de jubilados en septiembre.

Por segundo mes consecutivo, ANSES viene con un aumento incrementado para sus beneficiarios.

A las mensualidades, ANSES confirmó que se le sumará una nueva ayuda económica, gestionada por el gobierno de Javier Milei, pensada y destinada, exclusivamente, a jubilados y pensionados. Será un bono extra de 70 mil pesos, que se replicará en los meses que quedan del año.

Entre aumento y ayuda económica, ANSES anunció que pagará los siguientes montos para jubilados en septiembre:

Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18

Jubilación máxima: $2.155.162,17

anses (6) El mínimo que cobrarán los jubilados de ANSES ronda los 400 mil pesos.

ANSES detalló las fechas de pago de jubilados

ANSES comenzará este mismo lunes con lo que será el pago de las mensualidades de jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Prácticamente, hay como una unificación de fechas entre las distintas prestaciones que rige el ente nacional.

Hay que recordar que ANSES utiliza una metodología para pagarle a los distintos beneficiarios, donde el calendario se maneja con un grupo por día, distribuidos por la terminación de DNI.

Comenzando con el pago de este lunes, el resto de las fechas de ANSES para la acreditación de jubilados son las siguientes:

Jubilación mínima

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan la mínima