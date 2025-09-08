Inicio Sociedad ANSES
Jubilados

ANSES: así será el calendario de pago de jubilados en septiembre

Los jubilados no solo tienen en claro lo que cobrarán en septiembre, sino que ANSES también detalló los días en los que cobrará cada uno

Facundo Mezzabotta
Facundo Mezzabotta
 ANSES: así será el calendario de pago de jubilados en septiembre.

Ya no hay dudas entre los beneficiarios de cada prestación social, y es que ANSESconfirmó toda la información necesaria de cara al cobro de la mensualidad de septiembre. Los jubilados son los protagonistas una vez más, y es gracias a que el ente nacional detalló cómo y cuándo irá cobrando cada uno de los adultos mayores.

Teniendo en claro cuanto es lo que cobrarán tras el nuevo aumento, la mirada de los jubilados de ANSES apuntan directamente a la fecha en la que tendrán acreditado los haberes. El ente nacional inicia este lunes con los pagos, y detalló la metodología que regirá el resto de las acreditaciones, manejadas por día y terminación de DNI.

anses, jubilados (12)
Los jubilados de ANSES cobrarán sus haberes con ayuda económica extra.

ANSES: cuánto cobrarán jubilados en septiembre

Para el mes de septiembre, ANSES anunció que jubilados, pensionados y asignaciones sociales, recibirán un incremento cercano al 2%. Para ser específicos, las mensualidades pasarán a incrementarse un 1,90%, porcentaje que surge a partir de la inflación anunciada por el INDEC.

Por segundo mes consecutivo, ANSES viene con un aumento incrementado para sus beneficiarios.

A las mensualidades, ANSES confirmó que se le sumará una nueva ayuda económica, gestionada por el gobierno de Javier Milei, pensada y destinada, exclusivamente, a jubilados y pensionados. Será un bono extra de 70 mil pesos, que se replicará en los meses que quedan del año.

Entre aumento y ayuda económica, ANSES anunció que pagará los siguientes montos para jubilados en septiembre:

  • Jubilación mínima: $320.277,18 + bono de $70.000 = $390.277,18
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17
anses (6)
El mínimo que cobrarán los jubilados de ANSES ronda los 400 mil pesos.

ANSES detalló las fechas de pago de jubilados

ANSES comenzará este mismo lunes con lo que será el pago de las mensualidades de jubilados, pensionados y asignaciones sociales. Prácticamente, hay como una unificación de fechas entre las distintas prestaciones que rige el ente nacional.

Hay que recordar que ANSES utiliza una metodología para pagarle a los distintos beneficiarios, donde el calendario se maneja con un grupo por día, distribuidos por la terminación de DNI.

Comenzando con el pago de este lunes, el resto de las fechas de ANSES para la acreditación de jubilados son las siguientes:

Jubilación mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

