El Banco Nación sorprende a los jubilados de ANSES con beneficios exclusivos en septiembre: cómo acceder

Además, se acumula con las promociones vigentes y estará disponible en las principales cadenas de supermercados del país adheridas (Carrefour, ChangoMás, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea).

Los beneficios exclusivos del Banco Nación para jubilados y pensionados de ANSES son:

Remuneración de cuentas: sin necesidad de hacer trámites, desde la fecha señalada el saldo de las cuentas comenzará a generar rendimientos que se acreditarán día a día a una tasa del 32% (TNA) hasta un tope de saldo de $500.000. Esta medida busca brindar una alternativa sencilla y segura para que los beneficiarios obtengan un rendimiento adicional por el dinero depositado.

sin necesidad de hacer trámites, desde la fecha señalada el saldo de las cuentas comenzará a generar rendimientos que se acreditarán día a día a una tasa del 32% (TNA) hasta un tope de saldo de $500.000. Esta medida busca brindar una alternativa sencilla y segura para que los beneficiarios obtengan un rendimiento adicional por el dinero depositado. Reintegro en supermercados: También accederán a un reintegro adicional exclusivo del 5%. La promoción estará vigente de lunes a viernes, hasta el 30 de septiembre, y tendrá un tope de reintegro de hasta $5.000 por usuario por semana, sobre las compras abonadas con las tarjetas de débito Mastercard y crédito Visa y Mastercard de la entidad a través de “BNA+ MODO”.

Banco Nación jubilados y pensionados de ANSES

De esta manera, el Banco Nación impulsa el acompañamiento hacia los jubilados y pensionados de ANSES, ofreciendo herramientas que mejoran su bienestar económico y fortalecen su capacidad de consumo.

Para obtener los beneficios se debe tener la aplicación "BNA+"

Es importante destacar que es necesario tener la aplicación "BNA+" para acceder a los descuentos del Banco Nación y ver la acreditación diaria de los saldos remunerados, las promociones de Semana Nación y otros beneficios para los jubilados y pensionados de ANSES.

Contar con la aplicación "BNA+" es un trámite simple, ágil y seguro que se puede realizar desde el celular solamente con el DNI. Para aprender a utilizarla con simuladores y descargarla, podés ingresar a https://www.mayoresactivos.com.ar/PracticasbnaMAS.