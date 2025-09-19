Inicio Sociedad ANSES
ANSES: si recibes AUH, AUE o una asignación familiar entonces tienes una mala noticia

ANSES confirmó que los beneficiarios de AUH, AUE y asignaciones familiares quedaron afuera de un programa que los favorecía

Por Daniel Calivares [email protected]
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) oficializó una mala noticia para todos los que reciben una Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) o los trabajadores en relación de dependencia que reciben una asignación familiar.

La novedad de ANSES tiene que ver con la exclusión de estos beneficiarios de uno de los programas más ambiciosos que tiene el organismo y que, hasta hace unas semanas, los tenía integrados entre aquellos que se veían favorecidos.

ANSES: la mala noticia para los titulares de AUH, AUE y asignaciones familiares

Hace unas semanas, ANSES relanzó su programa de beneficios en supermercados y comercios de cercanía. Este consiste en una serie de descuentos y reintegros que pueden llegar hasta el 40%, siempre y cuando, se pague en determinados días con la tarjeta de débito perteneciente a la cuenta en la que ANSES acredita todos los meses.

En el relanzamiento, ANSES incluso comunicó que aquellos jubilados que paguen en supermercados con Modo BNA+, incluso podían acceder a un descuento menor. Pero en ese relanzamiento faltó algo.

A través del sitio de ANSES en la que se describen los beneficios de descuentos y reintegros, ahora se puede ver que los únicos beneficiarios que lo reciben son los jubilados y pensionados, mientras que el resto, entre los que se incluyen los titulares de AUH y AUE quedaron afuera. Lo mismo ocurre con aquellos trabajadores que reciben asignaciones familiares.

En qué consisten los beneficios de ANSES

Los Beneficios ANSES consisten en una serie de descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en supermercados de toda Argentina

Para obtener estos beneficios, del organismo, solo se tiene que pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión. Y desde septiembre, se si se paga con la app BNA+ MODO se acceder a un 5% más de reintegro en supermercados.

