ANSES: si recibes AUH, AUE o una asignación familiar entonces tienes una mala noticia

ANSES: la mala noticia para los titulares de AUH, AUE y asignaciones familiares

Hace unas semanas, ANSES relanzó su programa de beneficios en supermercados y comercios de cercanía. Este consiste en una serie de descuentos y reintegros que pueden llegar hasta el 40%, siempre y cuando, se pague en determinados días con la tarjeta de débito perteneciente a la cuenta en la que ANSES acredita todos los meses.

En el relanzamiento, ANSES incluso comunicó que aquellos jubilados que paguen en supermercados con Modo BNA+, incluso podían acceder a un descuento menor. Pero en ese relanzamiento faltó algo.

A través del sitio de ANSES en la que se describen los beneficios de descuentos y reintegros, ahora se puede ver que los únicos beneficiarios que lo reciben son los jubilados y pensionados, mientras que el resto, entre los que se incluyen los titulares de AUH y AUE quedaron afuera. Lo mismo ocurre con aquellos trabajadores que reciben asignaciones familiares.

anses (15) Mala noticia de ANSES para miles de beneficiarios

En qué consisten los beneficios de ANSES

Los Beneficios ANSES consisten en una serie de descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en supermercados de toda Argentina

Para obtener estos beneficios, del organismo, solo se tiene que pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión. Y desde septiembre, se si se paga con la app BNA+ MODO se acceder a un 5% más de reintegro en supermercados.