Beneficios ANSES para jubilados: cómo acceder al reintegro sin tope en supermercados en septiembre

Beneficios ANSES para jubilados y pensionados en septiembre de 2025

ANSES les brinda a todos los jubilados y pensionados un importante programa repleto de beneficios donde ofrece descuentos y promociones en más de 6.900 comercios y en las principales cadenas de supermercados del país.

Se trata del programa "Beneficios ANSES" y para acceder a estos beneficios, los jubilados y pensionados tienen que pagar con la tarjeta de débito con la que cobran su jubilación o pensión en los comercios adheridos.

Descuento a jubilados en supermercados.jpg

Las promociones en los supermercados incluyen descuentos en compras generales y en artículos de perfumería y limpieza. Las grandes cadenas adheridas, en su mayoría sin tope), son:

La Anónima

Carrefour

Disco

Jumbo

Vea

Coto

Josimar

Qué comercios están adheridos al programa "Beneficios ANSES"

En este link podés conocer los comercios adheridos al programa "Beneficios ANSES".

Es de vital importancia saber que aquellos jubilados y pensionados que fueron dados de alta recientemente en ANSES, el reintegro que corresponda se realizará una vez que el banco les envíe al organismo los datos de CBU. Hay que tener en cuenta que este cruce de información puede tardar hasta 90 días.

Importante aclaración de ANSES sobre el programa "Beneficios ANSES"

ANSES detalla que limitará su responsabilidad exclusivamente a la promoción, publicidad y difusión de productos y/o servicios ofertados por los comercios adheridos al programa "Beneficios ANSES".

El organismo precedido por Fernando Bearzi no es intermediaria de la oferta y no será responsable por los daños y perjuicios que pudieran sufrir los beneficiarios del programa y pondrá a disposición del comercio adherido una herramienta exclusivamente promocional para la promoción de sus productos y/o servicios y para la validación de sus clientes como beneficiarios del programa.

Y, la ANSES no será responsable por la aplicación de los descuentos promocionados. Dicha responsabilidad será exclusiva de las administradoras de medios de pago electrónico y/o bancos emisores y/o comercios adheridos, según la modalidad de descuento en la que estos últimos se hubiesen adherido al programa.