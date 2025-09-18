Créditos del Banco Nación: esto es lo máximo que puede solicitar un jubilado de ANSES

Paso a paso para solicitar el crédito para jubilados de ANSES del Banco Nación

El Banco Nación ofrece una importante cantidad de líneas de créditos personales para jubilados, aunque solo dos de ellos está pensado para quienes son beneficiarios de ANSES.

El más buscado entre las opciones de créditos en el Banco Nación es el de Nación Previsional, que tiene como objetivo obligatorio que el jubilado cobre sus haberes de ANSES en la entidad bancaria. Es fácil, rápido y se solicita de manera online por completo.

Desde el Banco Nación detallaron cómo hacer para que los jubilados puedan solicitar esta línea de créditos personales. Las instrucciones son las siguientes:

Ingresar a la app (BNA+ para Banco Nación) o al sitio web del banco

Iniciar sesión con el usuario y clave digital

Seleccionar la opción Préstamos personales

Elegir el tipo de crédito

Indicar el monto deseado

Seleccionar el plazo

Consultar la cuota estimada, la tasa de interés y el costo financiero total

Si se califica, avanzar con la solicitud de manera digital

banco nacion, plazo fijo (3) El Banco Nación ofrece un máximo a solicitar por jubilados de ANSES de 50 millones de pesos.

Banco Nación: condiciones generales del crédito para jubilados de ANSES

Como todo crédito personal, este préstamo del Banco Nación cuenta con una serie de condiciones obligatorias que rige no solo lo que se debe cumplir con el pago, sino que además establece las bases que debe seguir el jubilado de ANSES.

Entre los puntos principales del crédito del Banco Nación, se detalla que es de libre destino y que su modalidad es en pesos. Hay que marcar que el jubilado de ANSES puede solicitar un monto máximo que no supere el 35% del monto que puede pagar como cuota.

Además hay que saber que el crédito se descontará directamente de los haberes del jubilado de ANSES, que será mensual y que se manejará bajo el sistema francés.

anses (6) Se trata de un crédito que puede ser solicitado de manera online por completo en la app del Banco Nación.

El jubilado de ANSES, que buscan esta línea de créditos del Banco Nación, tienen la posibilidad de solicitar un monto que oscila entre los 100 mil pesos y los 50 millones de pesos, aunque siempre el máximo está ligado a su capacidad de pago.

También aparece otra alternativa del Banco Nación en cuanto a créditos personales para jubilados de ANSES, que consiste más bien en un adelanto de haberes. En este caso si el monto, y las exigencias de la entidad bancaria, son mucho menores.