Cavani, otra vez lesionado en Boca: cuántos partidos se perdió desde que llegó al fútbol argentino

Edinson Cavani sufrió una distensión y se encuentra en duda para el partido de Boca frente a Central Córdoba.

Por UNO
El delantero uruguayo Edinson Cavani sufrió una distensión del psoas derecho y se encuentra en duda para el partido de Boca frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025.

El Matador no participó de la práctica del plantel profesional por una fuerte molestia física en la zona lumbar, la cual fue examinada por el cuerpo médico, quien reveló el negativo diagnóstico.

Con su posible baja para el enfrentamiento con el “Ferroviario”, Cavani saldrá de la lista de convocados y algún juvenil o jugador con poco rodaje podría ingresar al banco de los suplentes de Boca Juniors.

Hasta el momento, el cuerpo técnico del Xeneize no reveló el listado de los futbolistas convocados. Por ende, no es posible descartar al uruguayo del listado, pero en el hipotético caso de su convocatoria estará condicionado por su lesión.

Lo más probable será su descarte del listado de concentrados. Con esta suposición, el elenco dirigido por Miguel Ángel Russo perderá al experimentado atacante de 38 años y deberá optar por otros jugadores y Miguel Merentiel estará seguramente acompañado por Milton Giménez.

Las lesiones de Edinson Cavani en sus dos años en Boca

cavani 1
  • Es su cuarta lesión en el año y hasta el momento se perdió 11 encuentros y estuvo 65 días inactivo.
  • En lo que va del año acumula 21 partidos, 4 goles y dos asistencias.
  • Desde que llegó a Boca sufrió 9 lesiones, se perdió 26 partidos y pasó 140 días sin poder competir.
  • En dos años en Boca suma 76 partidos, 27 goles y 3 asistencias.

El probable equipo de Boca para jugar con Central Córdoba

Miguel Russo ensayó este jueves en La Bombonera con un equipo titular que presentaría dos cambios respecto del empate en Rosario: Agustín Marchesín por Leandro Brey y Milton Giménez en lugar de Cavani.

El once inicial sería con Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa y Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes y Palacios; Merentiel y Giménez.

