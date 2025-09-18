ERA BAIT El árbitro Jesús Valenzuela Sáez y un error de comunicación que confundió a todos.

¿Qué significa el término "baitear"?

La cultura de los amantes de los videojuegos utiliza un lenguaje especial que, más adelante, se hizo extensivo a las redes sociales y al uso cotidiano en las comunicaciones entre amigos.

Es que mientras que en un inicio la experiencia con los juegos de videos era una experiencia individual, los avances tecnológicos permitieron que personas de diferentes partes del mundo puedan compartir de una misma plataforma aunque no estuvieran en el mismo espacio ni uso horario.

Es así que surgió un lenguaje que utiliza palabras en inglés que fue nutriéndose de distintas expresiones y se popularizó mientras que adoptó el nombre de gamer speak o gamer slang.

Uno de esos términos es "baitear", que hace referencia a "utilizar como cebo" para engañar al rival; sin embargo, con el tiempo adoptó un significado más extenso y en la actualidad se usa cuando se realiza un comentario provocador o que representa un chiste o broma, también como un intento de engaño.

Eso fue, justamente, lo que realizó el árbitro Jesús Valenzuela Sáez con los hinchas de River en el partido del Monumental.

El árbitro que "baiteó" a todo un estadio

Se jugaba el minuto 83 en un Monumental repleto y el equipo de Marcelo Gallardo se había adueñado de la pelota mientras que buscaba alternativas para llegar al descuento, cuando se produjo una jugada que desató la polémica.

Montiel fue a buscar el centro de espaldas al arco y el arquero saltó con los puños en alto, pero con la rodilla golpeó violentamente la espalda del jugador campeón del mundo. Primero hubo contacto en la espalda y después logró rechazar la pelota, por lo tanto, el VAR decidió analizar la jugada.

Falta a Montiel - River - Palmeiras La falta de Weverton a Montiel.

Sin embargo, al revisarla, descubrieron que Montiel estaba ubicado en offside; de esta manera, la falta siguiente no sería sancionada con penal.

Embed VALENZUELA BAITEÓ A TODOS LOS HINCHAS DE RIVER JAJAJAJAJAJAJAJAJA ES UN SHOWMAN EL TIPO pic.twitter.com/6vPQTV0J8W — Beri Xin Ho (@Berissinho) September 18, 2025

El "baiteo" llegó cuando Jesús Valenzuela Sáez quiso explicar la situación: "Después de una revisión en el terreno de juego, el guardameta comete una infracción con tarjeta amarilla"; esas palabras desencadenaron en la alegría de los 86 mil hinchas que se hicieron presentes en el Monumental.

Pero acto seguido, agregó: "Previo a la infracción, el jugador número 4 que participa en la acción está en fuera de juego. Decisión final, fuera de juego".

Offside Montiel - River - Palmeiras En la jugada previa hubo offside de Montiel.

Explicando la situación exactamente al revés de cómo debe comunicarse, hasta alterando el orden de los hechos y confundiendo a todas y, como frutilla del postre, logró convertirse en el protagonista de "La noche en que un árbitro baiteó a todo un estadio".