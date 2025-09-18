River jugó mal y perdió de local frente al Palmeiras en la ida de cuartos de final de Copa Libertadores

Sobre el final River -con más empuje que ideas- pudo llegar con más peligro y descontar la diferencia a dos del final. En tiempo de descuento el Millonario arrinconó al once brasileño y generó méritos para empatarlo. Cuando la serie parecía liquidada, la actitud y el gol de Martínez Quarta encendió una pequeña esperanza de cara a la revancha, el próximo miércoles, en Brasil.

¡¡DESCUENTA RIVER!! El Chino Martínez Quarta probó desde afuera del área y anotó el 1-2 ante Palmeiras.





River regaló algo más que el primer tiempo y Palmeiras sacó provecho

Tras un inicio para el olvido, donde el despliegue del Palmeiras anuló al dueño de casa, primero de pelota parada, y luego sacando provecho de la presión alta ejercida, el Verdao se fue el descanso con una diferencia de dos, que a fuerza de verdad podría haber sido mayor. River se mostró inconexo, y no pudo maniobrar en el poco espacio que le dejó la visita.

¡¡GOL DE PALMEIRAS!! Gustavo Gómez cabeceó solo y anotó el 1-0 del Verdao ante River.





En el complemento Marcelo Gallardo movió el banco, Palmeiras cedió ordenadamente espacio, y los de la banda roja comenzaron a hacerse sentir en la ofensiva, impulsados por el aliento de más de 80 mil hinchas que desbordaron el Monumental.

¡GOL DE PALMEIRAS! Vitor Roque encaró y marca el segundo gol sobre el final del primer tiempo

40' | RIVER 0 - 2 PALMEIRAS



40' | RIVER 0 - 2 PALMEIRAS





River encontró más precisión en los pases, aumentó la velocidad de las combinaciones, y con desbordes laterales y centros puso en aprietos al arquero. Pero el gol del descuento llegó con un remate de media distancia, recurso que por falta de precisión no había tenido efecto, y un bombazo de Martínez Quarta rozó a un defensor y descolocó al "1" visitante permitiendo el gol y el descuento.