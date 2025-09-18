Inicio Ovación Fútbol River Plate
COPA LIBERTADORES

River jugó mal y perdió de local frente al Palmeiras en la ida de cuartos de final de Copa Libertadores

River perdía 2 a 0 jugando muy mal, pero sobre el final Martínez Quarta descontó y el Millonario jugará la revancha en San Pablo con un solo gol de desventaja

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
River no tuvo la capacidad ni la actitud durante casi todo el partido para superar al Palmeiras en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

River Plate inició en el estadio Monumental la serie de cuartos de final de Copa Libertadores y no de buena forma. Cayó en la ida frente al Palmeiras por 2 a 1, quedando muy comprometido y obligado a ganar por dos goles en Brasil, si quiere el pase directo a las semifinales del torneo de la Conmebol.

El defensor paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador para Palmeiras a los 6 minutos del período inicial. A los 41' del mismo periodo, Vitor Roque estiró la cifras para la visita. En la reacción final un bombazo de media distancia de Lucas Martínez Quarta a los 88 minutos le dio una lucecita de esperanza de seguir en la Copa Libertadores a los de Gallardo, anotando el 2 a 1.

futbol-copa libertadores-river-palmeiras-monumental (1)
Lucas Mart&iacute;nez Quarta y Gonzalo Montiel se sacan la bronca y gritan el gol de descuento que le da algo de vida a River en al serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel se sacan la bronca y gritan el gol de descuento que le da algo de vida a River en al serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

Sobre el final River -con más empuje que ideas- pudo llegar con más peligro y descontar la diferencia a dos del final. En tiempo de descuento el Millonario arrinconó al once brasileño y generó méritos para empatarlo. Cuando la serie parecía liquidada, la actitud y el gol de Martínez Quarta encendió una pequeña esperanza de cara a la revancha, el próximo miércoles, en Brasil.

River regaló algo más que el primer tiempo y Palmeiras sacó provecho

Tras un inicio para el olvido, donde el despliegue del Palmeiras anuló al dueño de casa, primero de pelota parada, y luego sacando provecho de la presión alta ejercida, el Verdao se fue el descanso con una diferencia de dos, que a fuerza de verdad podría haber sido mayor. River se mostró inconexo, y no pudo maniobrar en el poco espacio que le dejó la visita.

En el complemento Marcelo Gallardo movió el banco, Palmeiras cedió ordenadamente espacio, y los de la banda roja comenzaron a hacerse sentir en la ofensiva, impulsados por el aliento de más de 80 mil hinchas que desbordaron el Monumental.

River encontró más precisión en los pases, aumentó la velocidad de las combinaciones, y con desbordes laterales y centros puso en aprietos al arquero. Pero el gol del descuento llegó con un remate de media distancia, recurso que por falta de precisión no había tenido efecto, y un bombazo de Martínez Quarta rozó a un defensor y descolocó al "1" visitante permitiendo el gol y el descuento.

