River jugó mal y perdió de local frente al Palmeiras en la ida de cuartos de final de Copa Libertadores

Sobre el final River -con más empuje que ideas- pudo llegar con más peligro y descontar la diferencia a dos del final. En tiempo de descuento el Millonario arrinconó al once brasileño y generó méritos para empatarlo. Cuando la serie parecía liquidada, la actitud y el gol de Martínez Quarta encendió una pequeña esperanza de cara a la revancha, el próximo miércoles, en Brasil.
River regaló algo más que el primer tiempo y Palmeiras sacó provecho
Tras un inicio para el olvido, donde el despliegue del Palmeiras anuló al dueño de casa, primero de pelota parada, y luego sacando provecho de la presión alta ejercida, el Verdao se fue el descanso con una diferencia de dos, que a fuerza de verdad podría haber sido mayor. River se mostró inconexo, y no pudo maniobrar en el poco espacio que le dejó la visita.
En el complemento Marcelo Gallardo movió el banco, Palmeiras cedió ordenadamente espacio, y los de la banda roja comenzaron a hacerse sentir en la ofensiva, impulsados por el aliento de más de 80 mil hinchas que desbordaron el Monumental.
River encontró más precisión en los pases, aumentó la velocidad de las combinaciones, y con desbordes laterales y centros puso en aprietos al arquero. Pero el gol del descuento llegó con un remate de media distancia, recurso que por falta de precisión no había tenido efecto, y un bombazo de Martínez Quarta rozó a un defensor y descolocó al "1" visitante permitiendo el gol y el descuento.