Por qué El Zorro sigue triunfando en Argentina: se estrenó en la década del 50 y rompe el rating

El Zorro sigue siendo una de las series más vistas del mundo, a pesar de que se estrenó en los años 50 y contó con menos de 80 capítulos

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
El Zorro tuvo un total de 78 capítulos y sigue rompiendo el raiting

Una de las series de televisión más exitosas en la historia es El Zorro, la cual se estrenó en la década de los 50 pero incluso en la actualidad sigue cosechando fanáticos en todo el mundo.

Esta serie de Disney fue protagonizada por Guy Williams, quien estuvo al frente de los 78 capítulos que contiene esta producción. Ese material reducido alcanzó para instalarse como una costumbre televisiva en la Argentina. Incluso pocas personas saben que Williams falleció en Argentina, y que era muy amigo de Fernando Lupiz. Su entierro en el Cementerio de la Chacarita se convirtió en un hecho masivo, con fanáticos que lo despidieron como a un verdadero héroe.

Guy Williams.jpg
Guy Williams, protagonista de la serie El Zorro.&nbsp;

¿Por qué la gente sigue viendo El Zorro?

Son varios los canales de televisión argentinos que colocan en sus programaciones algunos episodios de El Zorro, e incluso en mayo de este año, la serie volvió a demostrar su dominio en el rating nacional con un promedio de 4.8 puntos en Telefe, una cifra envidiable en tiempos donde la televisión parece perder la batalla contra los canales de streaming.

Es importante recordar que, en noviembre de 2019, El Trece había decidido que había llegado la hora de sacar del aire a El Zorro, después de 16 años ininterrumpidos al aire. Sin embargo, sus fanáticos argentinos mostraron su disconformidad.

El Zorro es una producción analizada por muchos expertos en entretenimiento e incluso en psicología, ya que brinda un refugio nostálgico, pero al mismo tiempo es una opción fresca y de gran calidad para quienes lo descubren por primera vez.

Embed - Zorro 1957 - 1959 Opening and Closing Theme (With Snippets)

Además, es importante destacar que el personaje de Don Diego de la Vega ha sido llevado a la pantalla en varias ocasiones, desde aquel material original de los años 50. Por ejemplo, a finales de los años 90 el actor Antonio Banderas se puso en la piel de El Zorro, y en 2024 la productora Prime Video estrenó una serie protagonizada por Miguel Bernardeau.

