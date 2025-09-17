Por qué El Zorro sigue triunfando en Argentina: se estrenó en la década del 50 y rompe el rating

¿Por qué la gente sigue viendo El Zorro?

Son varios los canales de televisión argentinos que colocan en sus programaciones algunos episodios de El Zorro, e incluso en mayo de este año, la serie volvió a demostrar su dominio en el rating nacional con un promedio de 4.8 puntos en Telefe, una cifra envidiable en tiempos donde la televisión parece perder la batalla contra los canales de streaming.

Es importante recordar que, en noviembre de 2019, El Trece había decidido que había llegado la hora de sacar del aire a El Zorro, después de 16 años ininterrumpidos al aire. Sin embargo, sus fanáticos argentinos mostraron su disconformidad.

El Zorro es una producción analizada por muchos expertos en entretenimiento e incluso en psicología, ya que brinda un refugio nostálgico, pero al mismo tiempo es una opción fresca y de gran calidad para quienes lo descubren por primera vez.

Embed - Zorro 1957 - 1959 Opening and Closing Theme (With Snippets)

Además, es importante destacar que el personaje de Don Diego de la Vega ha sido llevado a la pantalla en varias ocasiones, desde aquel material original de los años 50. Por ejemplo, a finales de los años 90 el actor Antonio Banderas se puso en la piel de El Zorro, y en 2024 la productora Prime Video estrenó una serie protagonizada por Miguel Bernardeau.