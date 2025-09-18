El análisis de Marcelo Gallardo

El Muñeco se refirió al encuentro por cuartos de final de Copa Libertadores en un Monumental colmado: "Teníamos una clara idea de jugar el partido en cuanto a lo que nosotros veníamos trabajando y probando en el último partido. Nos sentimos bien. Había confianza".

"Hoy, con un equipo con jerarquía diferente, nos costó hacer pie de entrada en esos duelos que Palmeiras ofrecía. Estuvieron más rápidos y lúcidos en ese inicio", continuó el análisis de Gallardo.

Perdimos el control de ese inicio del partido. Perdimos el control de ese inicio del partido.

"Es un equipo de muchísima jerarquía que se impuso con el gol a favor", expresó sobre el primer tiempo; pero allí hizo un paralelismo con la segunda parte: "En el segundo tiempo cambió la cosa, pero ya teníamos dos goles en contra".

"El equipo mostró cierta rebeldía, empujamos. Ellos también se cansaron en ese desarrollo del partido. Pudimos haberlo empatado al final, esa es la sensación que nos queda", explicó sobre el desarrollo del partido.

Marcelo Gallardo Después de momentos de gran desconcierto, River mejoró su despligue fustolístico.

La posible titularidad de Juan Fernando Quintero

Al entrenador le consultaron si el jugador colombiano podía ser titular en la revancha: "Son todas posibilidades, la idea era hacer dos partidos en uno. Un partido que se diera en un trámite parejo, con la posibilidad de que en el segundo tiempo, con un desgaste enorme contra un equipo muy físico, se diera lo que se terminó dando, pero con dos goles en contra".

"El de Juanfer fue su primer partido en dos meses, recién ahora se siente un poco mejor, venía jugando momentos de partidos en los segundos tiempos. Claramente, cuando está mejor, nos da otra frescura futbolística. Pero capaz hubiera padecido ese primer tiempo, porque fueron superiores en ese partido físico y de juego", detalló el Muñeco.

Las frases que ilusionan al Mundo River

También aprovechó la oportunidad para hablarle directamente a los hinchas: "Estamos vivos. Hay una diferencia de un gol. Tenemos que corregir los errores que hemos cometido, como un gol de pelota parada".

Y se tomó el momento de pensar en el pasado como técnico de River: "Vivimos ya situaciones parecidas en otro momento. Fue otra historia. Ahora hay que intentar escribir una historia nueva contra un rival que tiene jerarquía, pero que también nos mostró respeto".

"Pudimos haberlo empatado, sí, pero sabemos que vamos a tener posibilidades con esa diferencia de jugar el partido de vuelta con un estímulo y entusiasmo que nos da esa posibilidad de ganar el partido", concluyó Marcelo Gallardo.