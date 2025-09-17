El Gato en forma oficial pisará el renovado Feliciano Gambarte, ya estuvo en la inauguración del estadio el pasado 1 de julio donde recibió el cariño de los hinchas.

Por una cuestión organizativa del club Instituto el Gato no tendrá contacto con la prensa durante todo el tiempo que esté en el predio tombino.

Daniel Oldrá Godoy Cruz.jpg El Gato Oldrá este domingo estará en el Feliciano Gambarte.

Este domingo habrá un reconocimiento para el gran ídolo del Tomba. para muchos es el máximo ídolo de la historia del Tomba, que tuvo su etapa como jugador, entrenador y coordinador y estuvo toda una vida en el Expreso.

Su último partido que dirigió en el Tomba fue el 18 de noviembre de 2024 en la derrota con Platense.

Cuando decidió alejarse del Tomba y surgió la posibilidad de dirigir a Instituto decía entre lágrimas en Canal Siete: "Es decisión más difícil de mi vida", fueron la palabras del Oldrá previo a asumir en el equipo cordobés.

Daniel Oldrá dos El Gato Oldrá fue ovacionado cuando estuvo en la reinauguración del Gambarte. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

Cuando se hablaba en el Gambarte para el 2025 y contó hace unos meses a este medio: "El día que se inaugure el estadio quiero verle la cara al hincha, sé que se les van a caer algunos lagrimones. Va ser un año especial por volver a jugar en nuestro estadio, volver al barrio. El retorno para todos es cómo lograr un título", reveló el ex defensor.

Embed - SE VA una LEYENDA: el GATO OLDRA deja GODOY CRUZ tras MÁS de DOS DÉCADAS

Será algo extraño verlo en el estadio Feliciano Gambarte con otros colores, con el Negro Olmedo y el Loco Ibáñez dos ex jugadores que dejaron su sello en el Tomba. El cuerpo técnico hizo ilusionar a los hinchas en la gran campaña que hicieron en el 2024.

En su última etapa como entrenador principal de Godoy Cruz dirigió 78 partidos, entre abril de 2023 y noviembre de 2024, y durante este período, logró 31 victorias, 27 empates y 20 derrotas, finalizando primero en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de ese año y aunque no fue campeón, lograron clasificarse a la Copa Sudamericana de este año. Se terminó ese exitoso ciclo de Daniel Oldrá en Godoy Cruz.

"Me siento un hincha más de Godoy Cruz, soy muy afortunado y respetado. Cuando me tocó ser entrenador era como si estuviera dirigiendo a la Selección Argentina" dijo hace unos años el Gato Oldrá. "Me siento un hincha más de Godoy Cruz, soy muy afortunado y respetado. Cuando me tocó ser entrenador era como si estuviera dirigiendo a la Selección Argentina" dijo hace unos años el Gato Oldrá.

Será un partido especial para el Gato, nunca se imaginó enfrentar a Godoy Cruz el club que lo vio nacer, donde escribió páginas doradas en calle Balcarce como jugador, y años más tarde, como director técnico.

La despedida emocionante en la palabras del periodista Diego Agrain

Embed - Despedida Daniel "Gato" Oldrá- Diego Agrain

Descubrió a grandes jugadores y marcó un estilo de trabajo, fue el bombero, el que siempre apagó los incendios, el que lleva al Tomba en el corazón, el ídolo que representa a los hinchas de Godoy Cruz, que dejó su vida por el club y conoce cada rincón.

Los números de Daniel Oldrá en las varias etapas en Godoy Cruz