Inicio Ovación Fútbol Lanús
Sudamericana

Con un gol agónico de Marcelino Moreno, Lanús venció a Fluminense y se quedó con la ida de los cuartos de final

Lanús venció a Fluminense por 1 a 0 en el sur del Gran Buenos Aires y se quedó con un triunfo importantísimo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La vuelta será el próximo martes, en Brasil.

Por UNO
Marcelino Moreno le dio el triunfo agónico a Lanús frente a Fluminense por la ida de los cuartos de Copa Sudamericana.

Marcelino Moreno le dio el triunfo agónico a Lanús frente a Fluminense por la ida de los cuartos de Copa Sudamericana.

Lanús se impuso de manera agónica ante Fluminense, con un gol de Marcelino Moreno sobre la hora, y se quedó con la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En el estadio Ciudad de Lanús, el Granate obtuvo un un triunfo importantísimo pensando en la vuelta del próximo martes en Brasil.

El encuentro comenzó con la propuesta de Lanús de imponer en casa sus condiciones y dominar el juego ante un potente rival como Fluminense. Sin embargo, cuando los minutos fueron transcurriendo, el Tricolor comenzó a hacerse del balón aunque sin mucha profundidad en campo rival.

marcich lanus
Lanús venció a Fluminense de local y se adelantó en la serie por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Lanús venció a Fluminense de local y se adelantó en la serie por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

El Granate tuvo ocasiones de la mano de Sasha Marcich y del propio Marcelino Moreno en sociedad con Eduardo Salvio. Para la visita, Hércules avisó con un tiro cercano al palo derecho de Losada y con una chance desperdiciada de Rene.

El complemento también contó con escasas situaciones que fueron llevando el desenlace del partido hacia el final del encuentro. A los 89 minutos, Dylan Aquino conectó un pase con Eduardo Salvio para que éste habilitara con un centro a Marcelino y finalmente llegara el gol. El 10 aprovechó su calidad magistral y puso el 1 a 0 para adelantarse en la serie de los cuartos de final de Sudamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1968140167539277885&partner=&hide_thread=false

Lo que viene para Lanús

Este viernes, el Granate recibirá desde las 21.15 a Platense por la novena fecha del Torneo Clausura en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez. Luego, se dispondrá a preparar el encuentro de vuelta de los cuartos de final frente a Fluminense, a jugarse artes 23 de septiembre desde las 21:30, en el estadio Maracaná.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas