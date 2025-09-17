Con un gol agónico de Marcelino Moreno, Lanús venció a Fluminense y se quedó con la ida de los cuartos de final

El Granate tuvo ocasiones de la mano de Sasha Marcich y del propio Marcelino Moreno en sociedad con Eduardo Salvio. Para la visita, Hércules avisó con un tiro cercano al palo derecho de Losada y con una chance desperdiciada de Rene.

El complemento también contó con escasas situaciones que fueron llevando el desenlace del partido hacia el final del encuentro. A los 89 minutos, Dylan Aquino conectó un pase con Eduardo Salvio para que éste habilitara con un centro a Marcelino y finalmente llegara el gol. El 10 aprovechó su calidad magistral y puso el 1 a 0 para adelantarse en la serie de los cuartos de final de Sudamericana.

Lo que viene para Lanús

Este viernes, el Granate recibirá desde las 21.15 a Platense por la novena fecha del Torneo Clausura en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez. Luego, se dispondrá a preparar el encuentro de vuelta de los cuartos de final frente a Fluminense, a jugarse artes 23 de septiembre desde las 21:30, en el estadio Maracaná.