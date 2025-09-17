Lanús se impuso de manera agónica ante Fluminense, con un gol de Marcelino Moreno sobre la hora, y se quedó con la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En el estadio Ciudad de Lanús, el Granate obtuvo un un triunfo importantísimo pensando en la vuelta del próximo martes en Brasil.
Con un gol agónico de Marcelino Moreno, Lanús venció a Fluminense y se quedó con la ida de los cuartos de final
Lanús venció a Fluminense por 1 a 0 en el sur del Gran Buenos Aires y se quedó con un triunfo importantísimo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La vuelta será el próximo martes, en Brasil.