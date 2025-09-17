Lionel Messi volvió a desplegar su brillo y condujo al Inter Miami a la victoria frente a Seattle Sounders por 3 a 1 en una nueva jornada de la MLS. Las Garzas se tomaron una suerte de revancha luego de caer en la final de la Leagues Cup ante el mismo adversario.
La noche del 10: con gol y asistencia de Messi, Inter Miami se tomó revancha y venció a Seattle Sounders
Inter Miami había perdido la final de la Leagues Cup frente a Seattle Sounders hace algunos días. En el Chase Stadium, se tomó su revancha por la MLS.