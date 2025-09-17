Inicio Ovación Fútbol Inter Miami
La noche del 10: con gol y asistencia de Messi, Inter Miami se tomó revancha y venció a Seattle Sounders

Inter Miami había perdido la final de la Leagues Cup frente a Seattle Sounders hace algunos días. En el Chase Stadium, se tomó su revancha por la MLS.

Por Carolina Quiroga
Lionel Messi brilló en la victoria de Inter Miami frente a Seattle Sounders. 

Lionel Messi volvió a desplegar su brillo y condujo al Inter Miami a la victoria frente a Seattle Sounders por 3 a 1 en una nueva jornada de la MLS. Las Garzas se tomaron una suerte de revancha luego de caer en la final de la Leagues Cup ante el mismo adversario.

Messi tuvo una noche deslumbrante con un gol y una asistencia para el destacado triunfo del Inter Miami. A los 12 minutos de comenzado el encuentro, el capitán argentino conectó con Jordi Alba en terreno contrario y lo habilitó para marcar el primer tanto del partido con una gran definición del español.

Lionel Messi fue elegido el hombre del partido tras el encuentro entre Inter Miami y Seattle Sounders.

Como en las viejas épocas en el Barcelona, Jordi Alba le devolvió el favor por el sector izquierdo y, a los 41 minutos de la primera mitad, le envió un centro al 10 al área chica para que Messi definiera con su zurda el 2 a 0 parcial.

Rodrigo De Paul también tuvo su protagonismo y fue quien brindó la asistencia a Ian Fray para que pusiera el 3 a 0 a los 10 minutos de complemento. Pero Seattle Sounders despertó y logró el descuento en los pies de Obed Vargas.

La victoria depositó al Inter Miami en el quinto lugar de la Conferencia Este, con 49 unidades, y en zona de playoffs. El próximo compromiso será ante el D.C United el próximo sábado, desde las 20.30 de Argentina.

