Crea hermosas flores para decorar tu hogar usando tan solo 1 botella de plástico

Flores de plástico Cómo reciclar botellas de plástico para crear flores decorativas.

El primer paso será elegir qué tipo de flores quieres crear. Por ejemplo, algunas flores se pueden crear cortando la botella de plástico por la mitad, usando solo la parte interior, o incluso puedes emplear retazos de botellas de colores.

Por ejemplo, si usas la parte inferior de la botella de plástico, podrás crear hermosas flores similares a las margaritas. Puedes dejar la botella con su color natural, o pintarlas con acrílicos.

Si tienes una botella de plástico de la marca Coca-Cola, puedes cortarla un poco más arriba de la parte inferior y crear tulipanes. Si utilizas botellas que tengan 5 punto de apoyo, y las pintas de color rojo, crearás una amapola.

Una de las formas más ingeniosas de reciclar una botella de plástico es cortando un rectángulo (puedes utilizar la parte del medio del envase), y luego hacer muchos cortes finitos y verticales, pero sin llegar a la otra punta. Enrolla este rectángulo en un palito de madera y quema los bordes con un encendedor. El plástico se doblará, y de esta manera crearás una flor con movimiento. A continuación te dejamos un video con el paso a paso de esta manualidad.

Si tienes una botella de plástico de color verde, puedes crear con ella hojas y tallos para colocar y sostener tus flores.