En conferencia de prensa conjunta, los Intendentes valletanos anunciaron la propuesta regional que incluye entradas bonificadas para egresados de los tres departamentos. Sobre la distribución de los tickets se responsabilizará las Áreas de Juventudes de cada municipio, en el caso de Tupungato el Coordinador Santiago Reyes explicó, "Con esta propuesta se promueve la integración regional, y así acompañar a los chicos del último año a poder compartir estos shows, y nada, que los disfruten ellos, entre ellos".
Estudiantinas regionales acuerdan entradas bonificadas para los egresados del Valle de Uco
Los tres municipios acordaron liberar las entradas a los estudiantes del último año de nivel secundario, lo que les permitirá acceder sin costo a los eventos organizados por cada departamento