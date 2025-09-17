Inicio Sociedad Valle de Uco
Estudiantinas regionales acuerdan entradas bonificadas para los egresados del Valle de Uco

Los tres municipios acordaron liberar las entradas a los estudiantes del último año de nivel secundario, lo que les permitirá acceder sin costo a los eventos organizados por cada departamento

En conferencia de prensa conjunta, los Intendentes valletanos anunciaron la propuesta regional que incluye entradas bonificadas para egresados de los tres departamentos. Sobre la distribución de los tickets se responsabilizará las Áreas de Juventudes de cada municipio, en el caso de Tupungato el Coordinador Santiago Reyes explicó, "Con esta propuesta se promueve la integración regional, y así acompañar a los chicos del último año a poder compartir estos shows, y nada, que los disfruten ellos, entre ellos".

El mandatario de Tupungato Gustavo Aguilera, participó del encuentro junto a sus pares Emir Andraos (Tunuyán) y Alejandro Morillas (San Carlos), donde brindaron detalles sobre los espectáculos programados en el marco del Mes del Estudiante 2025.

Aguilera reconoció sentir gratitud por sumarse a esta iniciativa de integración regional y respecto de Tupungato Estudiantil expresó, "...este año tendremos una celebración más austera en Tupungato, debido a la situación del sistema de agua potable que estamos abordando, valoramos mucho esta posibilidad de compartir propuestas con otros municipios".

Además el Intendente confirmó que el cierre del evento en su localidad se realizará el sábado 27 de septiembre en la Explanada Municipal, con la presentación especial de la banda mendocina La Skandalosa Tripulación.

