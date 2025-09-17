Estudiantinas regionales acuerdan entradas bonificadas para los egresados del Valle de Uco

El mandatario de Tupungato Gustavo Aguilera, participó del encuentro junto a sus pares Emir Andraos (Tunuyán) y Alejandro Morillas (San Carlos), donde brindaron detalles sobre los espectáculos programados en el marco del Mes del Estudiante 2025.

Aguilera reconoció sentir gratitud por sumarse a esta iniciativa de integración regional y respecto de Tupungato Estudiantil expresó, "...este año tendremos una celebración más austera en Tupungato, debido a la situación del sistema de agua potable que estamos abordando, valoramos mucho esta posibilidad de compartir propuestas con otros municipios".