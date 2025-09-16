Qué dijo Madelón antes de recibir a Independiente Rivadavia

En la conferencia de prensa que brindó post triunfo en el Bosque, Madelón se mostró conforme por el presente del Tatengue: “Estoy contento porque el hincha de Unión está bien. Jugamos como somos: intensos, metedores, ordenados, con una enorme actitud. Ganamos con justicia. Hay que estar tranquilos, no confundirnos y sostener este nivel”.

Posteriormente el entrenador de 62 años, quien afronta su cuarto ciclo en la institución santafesina (2001/02, 2013/16, 2017/20 y 2025), se refirió a lo que será el partido del próximo sábado ante Independiente Rivadavia.

"El primer paso era sostener la categoría. Ya superamos el karma de no ganar afuera y eso es clave. Ahora nos toca un partido gravísimo con Independiente Rivadavia, rival directo en la tabla. Vamos paso a paso, sin desequilibrarnos”, soltó.

Por último, Madelón le bajó un tajante mensaje a sus dirigidos: “Hay una sinergia muy linda en el club, los jugadores disfrutan de querer ganar y eso me encanta. Pero la palabra campeonato está prohibida. Falta mucho, recién vamos por la mitad. Disfrutemos el momento, pero con los pies sobre la tierra".

El último enfrentamiento entre ambos

Embed - TRIUNFAZO DE LA LEPRA MENDOCINA EN CASA CONTRA EL TATENGUE | Ind. Rivadavia 2-0 Unión | RESUMEN

La última vez que Independiente Rivadavia y Unión se vieron las caras fue por la novena fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional 2025. En aquella ocasión el partido se disputó en el Bautista Gargantini y terminó con triunfo de la Lepra por 2-0.

Los tantos de la noche del último 10 de marzo fueron convertidos por Luis Sequira. En la primera etapa convirtió de penal mientras que en el complemento definió tras ser asistido por Nicolás Retamar.