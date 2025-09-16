Cómo alejar las arañas de la casa con la llegada del calor

araña-calor La llegada del calor provoca un mayor número de arañas en la casa.

Si bien muchas son inofensivas, como la mayoría de las arañas de jardín, siempre hay que tomar recaudos para no llevarse algún dolor de cabeza ante una picadura de alguna venenosa.

Si hay que acudir algunos trucos para que las arañas se alejen lo más posible de la casa, una buena idea acudir a lo que más saben. En este caso, la página web raid.com recomienda cómo deshacerse de arañas, que suelen construir sus hogares en lugares cerrados y tranquilos, como la propia casa de uno.

araña-casa-aracnido Las arañas pueden sorprender a cualquiera dentro de la casa.

Arañas en la casa: cómo deshacerse de estos arácnidos con la llegada del calor

Entre los principales consejos que brindan los expertos para ponerles un freno a las arañas, se destacan:

Con una escoba o un utensilio similar, eliminar las telas de araña del techo, los rincones y todos los muebles que hay en la casa .

. Mantener un orden de los objeros que están en las inmediaciones de la casa . Estas pueden ser un lugar propicio para que las arañas aniden. Esto incluye materiales de construcción, maderas y basura de todo tipo.

. Estas pueden ser un lugar propicio para que las aniden. Esto incluye materiales de construcción, maderas y basura de todo tipo. Evitar que los árboles que estén cerca de la casa , permiten el fácil acceso de las arañas al hogar por medio de las ramas. Hay que poner manos a la obra y podar esos accesos.

, permiten el fácil acceso de las al hogar por medio de las ramas. Hay que poner manos a la obra y podar esos accesos. Mantener ordenado los lugares de la casa donde se guardan cosas y no hay mucho movimiento, como garajes y galpones.

donde se guardan cosas y no hay mucho movimiento, como garajes y galpones. Colocar telas mosquiteras en todas las aberturas de la casa y que queden bien selladas.

y que queden bien selladas. Toda fuente de alimento dentro de la casa, es un llamado para las arañas, como así también para otros insectos. Quitar todo rastro de comida diseminada en la cocina, mesas y escritorios.