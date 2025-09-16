Inicio Sociedad Casa
Cómo alejar las arañas de la casa con la llegada del calor

Es muy común que todo tipo de insectos, incluidas las arañas, se hagan presente en la casa cuando el calor asoma con más fuerza

Miguel Guayama
Nada mejor que aplicar los consejos de los expertos para mantener bien lejos las arañas, que aparecen en gran número con las altas temperaturas.

Las arañas, arácnidos que no son bienvenidos en la casa, comienzan a activarse con la llegada del calor. Sus presencias no pasan inadvertidas y hay personas que sufren muchísimo cuando se encuentra con alguna en el hogar, en cualquier rincón. Ni hablar de los que padecen aracnofobia.

Por suerte, hay muchas maneras y muy efectivas de ahuyentarlas, pora mantenerlas bien alejadas de la casa, sobre todo cuando su presencia se masifica con la llegada de las altas temperaturas.

Buscando alimentos, las arañas, que abundan en todos los alrededores del jardín, por más que no se las vea, se rebuscan para llegar adentro de la casa y allí pueden permanecer sigilosas y agazapadas en una habitación, el comedor, el baño o la cocina.

La llegada del calor provoca un mayor número de arañas en la casa.

Si bien muchas son inofensivas, como la mayoría de las arañas de jardín, siempre hay que tomar recaudos para no llevarse algún dolor de cabeza ante una picadura de alguna venenosa.

Si hay que acudir algunos trucos para que las arañas se alejen lo más posible de la casa, una buena idea acudir a lo que más saben. En este caso, la página web raid.com recomienda cómo deshacerse de arañas, que suelen construir sus hogares en lugares cerrados y tranquilos, como la propia casa de uno.

Las arañas pueden sorprender a cualquiera dentro de la casa.

Arañas en la casa: cómo deshacerse de estos arácnidos con la llegada del calor

Entre los principales consejos que brindan los expertos para ponerles un freno a las arañas, se destacan:

  • Con una escoba o un utensilio similar, eliminar las telas de araña del techo, los rincones y todos los muebles que hay en la casa.
  • Mantener un orden de los objeros que están en las inmediaciones de la casa. Estas pueden ser un lugar propicio para que las arañas aniden. Esto incluye materiales de construcción, maderas y basura de todo tipo.
  • Evitar que los árboles que estén cerca de la casa, permiten el fácil acceso de las arañas al hogar por medio de las ramas. Hay que poner manos a la obra y podar esos accesos.
  • Mantener ordenado los lugares de la casa donde se guardan cosas y no hay mucho movimiento, como garajes y galpones.
  • Colocar telas mosquiteras en todas las aberturas de la casa y que queden bien selladas.
  • Toda fuente de alimento dentro de la casa, es un llamado para las arañas, como así también para otros insectos. Quitar todo rastro de comida diseminada en la cocina, mesas y escritorios.
Aunque muchas son inofensivas, algunas arañas son venenosas y es mejor tenerlas bien lejos.

