Su rostro, tapado entre prendas de Independiente de Avellaneda, era difícil de descubrir. No obstante, pudieron identificarlo y lanzaron una orden de captura que finalmente tuvo buen puerto cuando el hombre se hizo presente en el estadio de Berazategui donde el conjunto local se enfrentaba con Muñiz, por el partido correspondiente a la Primera C.

Para atraparlo la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y el programa Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad de la Nación trabajaron en conjunto. Fue así que instalaron teléfonos inteligentes para chequear la identidad de los hinchas que se hicieron presentes en el estadio ya que tenían información que indicaba que Argüello se haría presente.

Al ser capturado le sacaron las fotos correspondientes, en esta oportunidad sin el anonimato que le permitía estar con el rostro cubierto, y fue trasladado a la Departamental de la zona donde esperara a la indagatoria que le realizarán durante el miércoles en la fiscalía de los doctores Mariano Zito y Sebastián González.

Federico Argüello Federico Argüello, barrabrava de Independiente Avellaneda, quiso ingresar a ver a Berazategui.

Las fotos de la vergüenza

El hombre capturado es miembro de la primera línea de Los Dueños de Avellaneda, la facción oficial que domina la tribuna del Rojo, está imputado por lesiones graves que están agravadas por la comisión en espectáculos deportivos; por lo cual, puede quedar preso.

Federico Argüello En la imagen se ve a Federico Argüello vestido de rojo.

Por más que solicite la domiciliaria, lo más probable es que no se lo permitan ya que se encontraba prófugo. Se trata del primer barra que quedará preso por este caso ya que aún no se encuentra el paradero de sus compañeros.