River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: el probable equipo y los antecedentes que inquietan a Gallardo

Del otro lado estará Palmeiras, que arrasó en la fase de grupos y no tuvo inconvenientes para eliminar a Universitario de Perú en los octavos de final, por lo que aparece como el gran candidato a quedarse con el título.

La probable formación de River

Gallardo mantiene dos incógnitas en el once inicial para el miércoles: una está en la defensa, donde pelean por un puesto Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que tampoco está definido si más arriba el nexo con los delanteros será el colombiano Juan Fernando Quintero o jugará Juan Portillo para darle más equilibrio al mediocampo.

quintero 1

Los once serían Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Martínez Quarta o Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Quintero o Portillo; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

El historial entre River y Palmeiras

El historial marca un leve dominio del Palmeiras, que ganó 3 partidos, empató 3 y cayó en solo 2, aunque siempre que se enfrentaron en instancias de eliminación directa consiguió la clasificación.

Copa Libertadores 1999: Se cruzaron en las semifinales y River ganó la ida como local por 1-0 con gol de Sergio Berti, pero el Palmeiras lo dio vuelta en la revancha, donde goleó 3-0 con tantos de Alex y Roque Junior, quien marcó por duplicado. Aquella edición de la Copa Libertadores quedó en manos del Palmeiras, que le ganó por penales en la final a Deportivo Cali de Colombia.

Embed - River 1 Palmeiras 0 Semifinal Ida Copa Libertadores 1999 (Relato Mariano Closs)

Copa Mercosur 1999: River y Palmeiras se volvieron a cruzar, esta vez en la fase de grupos. En el Monumental igualaron 3-3 y en Brasil Palmeiras goleó nuevamente por 3-0 para avanzar a los cuartos de final.

Copa Mercosur 2001: En la fase de grupos se dieron los únicos dos empates en el historial, ya que igualaron 2-2 en Brasil y 3-3 en Argentina.

Embed - Palmeiras - River Plate [0-2] | RESUMEN | SEMIFINALES (Vuelta) | CONMEBOL Libertadores 2020

Copa Libertadores 2021: El recuerdo más doloroso para los hinchas de River. En la ida, en la cancha de Independiente, Palmeiras consiguió una contundente goleada por 3-0 y River fue por el milagro en Brasil pero solo pudo ganar 2-0 ante el equipo que de la mano del portugués Abel Ferreira se coronó campeón ante el Santos