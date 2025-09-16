Inicio Ovación Fútbol River Plate
River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores: el probable equipo y los antecedentes que inquietan a Gallardo

River recibirá este miércoles, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, al Palmeiras de Brasil, un equipo que lo supo complicar mucho cada vez que se enfrentaron.

Por UNO
Salas estará desde el arranque.

Los Millonarios, dirigidos por Marcelo Gallardo, llega a esta serie en un buen momento, ya que se mantiene con vida en todos los frentes y lleva 12 partidos sin conocer la derrota. Sin embargo, demostró una floja imagen en sus últimos cruces de eliminación directa, ya que tanto con Libertad de Paraguay (octavos de final de Copa Libertadores) como con Unión de Santa Fe (octavos de final de Copa Argentina), necesitó de los penales para avanzar.

Del otro lado estará Palmeiras, que arrasó en la fase de grupos y no tuvo inconvenientes para eliminar a Universitario de Perú en los octavos de final, por lo que aparece como el gran candidato a quedarse con el título.

La probable formación de River

Gallardo mantiene dos incógnitas en el once inicial para el miércoles: una está en la defensa, donde pelean por un puesto Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que tampoco está definido si más arriba el nexo con los delanteros será el colombiano Juan Fernando Quintero o jugará Juan Portillo para darle más equilibrio al mediocampo.

Los once serían Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Martínez Quarta o Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Quintero o Portillo; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

El historial entre River y Palmeiras

El historial marca un leve dominio del Palmeiras, que ganó 3 partidos, empató 3 y cayó en solo 2, aunque siempre que se enfrentaron en instancias de eliminación directa consiguió la clasificación.

Copa Libertadores 1999: Se cruzaron en las semifinales y River ganó la ida como local por 1-0 con gol de Sergio Berti, pero el Palmeiras lo dio vuelta en la revancha, donde goleó 3-0 con tantos de Alex y Roque Junior, quien marcó por duplicado. Aquella edición de la Copa Libertadores quedó en manos del Palmeiras, que le ganó por penales en la final a Deportivo Cali de Colombia.

Copa Mercosur 1999: River y Palmeiras se volvieron a cruzar, esta vez en la fase de grupos. En el Monumental igualaron 3-3 y en Brasil Palmeiras goleó nuevamente por 3-0 para avanzar a los cuartos de final.

Copa Mercosur 2001: En la fase de grupos se dieron los únicos dos empates en el historial, ya que igualaron 2-2 en Brasil y 3-3 en Argentina.

Copa Libertadores 2021: El recuerdo más doloroso para los hinchas de River. En la ida, en la cancha de Independiente, Palmeiras consiguió una contundente goleada por 3-0 y River fue por el milagro en Brasil pero solo pudo ganar 2-0 ante el equipo que de la mano del portugués Abel Ferreira se coronó campeón ante el Santos

