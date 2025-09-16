Francisco Cerúndolo, listo para la Laver Cup: días, horarios y TV del duelo entre Europa y el Resto del Mundo

Para Fran Cerúndolo será su tercera participación en la Laver Cup ya que estuvo en Toronto en 2023 y Berlín el año pasado sumando una victoria en cada una de sus participaciones.
Del lado de Europa los nuevos capitanes son Yannick Noah y el inglés Tim Henman, mientras que los jugadores serán Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y el italiano Flavio Cobolli. El checo Tomas Machac estará como reserva.
ESPN y Disney Plus transmitirán todos los partidos de la octava edición de un torneo con historial favorable a Europa ya que ganó 5 ediciones (Praga 2017, Chicago 2018, Ginebra 2019, Boston 2021 y Berlín 2024) contra solo dos (Londres 2022 y Vancouver 2023) del Resto del Mundo.
El programa de la Laver Cup 2025
Viernes 19/9
- 13 hs: Singles 1 y 2
- 19 hs: Single 3 y Doble 1
Sábado 20/9
- 13 hs: Singles 4 y 5
- 19 hs: Single 6 y Doble 2
Domingo 21/9
- 12 hs: Doble 3 y Singles 7, 8 y 9.
Los partidos del viernes valen 1 punto, los del sábado valen 2 puntos y los del domingo valen 3 puntos.
El primer equipo que supera los 12 puntos es el ganador