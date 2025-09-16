Inicio Ovación Tenis Francisco Cerúndolo
Tenis internacional

Francisco Cerúndolo, listo para la Laver Cup: días, horarios y TV del duelo entre Europa y el Resto del Mundo

Francisco Cerúndolo ya está en San Francisco donde formará parte del Team World (Resto del Mundo) en el duelo contra Europa por la Laver Cup.

Por UNO
Cerúndolo vuelve a la Laver Cup.

Cerúndolo vuelve a la Laver Cup.

Francisco Cerúndolo ya está en San Francisco donde formará parte del Team World (Resto del Mundo) en el duelo contra Europa por la Laver Cup que se llevará a cabo entre el viernes 19 y el domingo 21 de septiembre.

Nada menos que Andre Agassi debutará como capitán del equipo mundial que estará integrado por Cerúndolo junto a los estadounidenses Taylor Fritz, Alex Michelsen y Reilly Opelka, el australiano Alex De Minaur y el brasileño Joao Fonseca. Además, Jenson Brooksby, otro local, será suplente y el nuevo vice capitán es el australiano Patrick Rafter.

cerundolo
Francisco Cerúndolo en las fotos previas de la Laver Cup.

Francisco Cerúndolo en las fotos previas de la Laver Cup.

Para Fran Cerúndolo será su tercera participación en la Laver Cup ya que estuvo en Toronto en 2023 y Berlín el año pasado sumando una victoria en cada una de sus participaciones.

Del lado de Europa los nuevos capitanes son Yannick Noah y el inglés Tim Henman, mientras que los jugadores serán Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y el italiano Flavio Cobolli. El checo Tomas Machac estará como reserva.

ESPN y Disney Plus transmitirán todos los partidos de la octava edición de un torneo con historial favorable a Europa ya que ganó 5 ediciones (Praga 2017, Chicago 2018, Ginebra 2019, Boston 2021 y Berlín 2024) contra solo dos (Londres 2022 y Vancouver 2023) del Resto del Mundo.

El programa de la Laver Cup 2025

Viernes 19/9

  • 13 hs: Singles 1 y 2
  • 19 hs: Single 3 y Doble 1

Sábado 20/9

  • 13 hs: Singles 4 y 5
  • 19 hs: Single 6 y Doble 2

Domingo 21/9

  • 12 hs: Doble 3 y Singles 7, 8 y 9.

Los partidos del viernes valen 1 punto, los del sábado valen 2 puntos y los del domingo valen 3 puntos.

El primer equipo que supera los 12 puntos es el ganador

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas