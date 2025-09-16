Francisco Cerúndolo, listo para la Laver Cup: días, horarios y TV del duelo entre Europa y el Resto del Mundo

Para Fran Cerúndolo será su tercera participación en la Laver Cup ya que estuvo en Toronto en 2023 y Berlín el año pasado sumando una victoria en cada una de sus participaciones.

Del lado de Europa los nuevos capitanes son Yannick Noah y el inglés Tim Henman, mientras que los jugadores serán Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y el italiano Flavio Cobolli. El checo Tomas Machac estará como reserva.

ESPN y Disney Plus transmitirán todos los partidos de la octava edición de un torneo con historial favorable a Europa ya que ganó 5 ediciones (Praga 2017, Chicago 2018, Ginebra 2019, Boston 2021 y Berlín 2024) contra solo dos (Londres 2022 y Vancouver 2023) del Resto del Mundo.

El programa de la Laver Cup 2025

Viernes 19/9

13 hs: Singles 1 y 2

19 hs: Single 3 y Doble 1

Sábado 20/9

13 hs: Singles 4 y 5

19 hs: Single 6 y Doble 2

Domingo 21/9

12 hs: Doble 3 y Singles 7, 8 y 9.

Los partidos del viernes valen 1 punto, los del sábado valen 2 puntos y los del domingo valen 3 puntos.

El primer equipo que supera los 12 puntos es el ganador