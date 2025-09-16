Los esqueletos mostraban evidencia de calentamiento de baja intensidad y decoloración por hollín. Esto sugiere que las comunidades pre-agrícolas del sur de China y el sureste asiático practicaron este ritual mortuorio especializado.

radiografía momia La investigación incluyó análisis con la última tecnología.

Los antiguos cazadores-recolectores ataban firmemente los cuerpos después de la muerte y los ahumaban durante períodos prolongados sobre fuegos de baja temperatura. Este proceso convertía los cuerpos en negro y los preservaba durante décadas.

Esta práctica ancestral aún existe hoy. En 2019, los investigadores viajaron a Papua, Indonesia, donde observaron a los pueblos Dani y Pumo crear momias de sus ancestros fallecidos mediante ahumado.

Un descubrimiento milenario

Los investigadores admiten que cómo estos antiguos cazadores-recolectores descubrieron que ahumar un cuerpo humano podía preservarlo "sigue siendo un misterio fascinante". Es posible que descubrieran el ahumado accidentalmente o como subproducto de algún ritual.

momias china Los investigadores analizaron diferentes momias para llegar al descubrimiento.

La práctica prolongó la presencia visible de los difuntos, permitiendo que los ancestros permanecieran entre los vivos de manera tangible. Este descubrimiento también apoya un modelo de migración temprana hacia el sureste asiático hace 65,000 años.

El proceso de ahumar un cuerpo muerto puede remontarse hasta hace 42,000 años. En el clima cálido y húmedo del sureste asiático, el ahumado era la forma más efectiva de preservar los cuerpos. Estas momias ahumadas duraban décadas o cientos de años, pero su impacto cultural se extendió por milenios.