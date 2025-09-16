Las momias revelaron una práctica de hace decenas de miles de años.

Científicos resolvieron uno de los enigmas más intrigantes de la arqueología moderna gracias a un descubrimiento que cambió todo. Durante décadas, los investigadores se preguntaron por qué tantos esqueletos antiguos aparecían en posiciones extremadamente contraídas en China y el sureste asiático. Ahora sabemos la respuesta: nuestros ancestros crearon las primeras momias del mundo utilizando técnicas de ahumado hace 10,000 años.

Los investigadores analizaron docenas de tumbas antiguas encontradas en China, Filipinas, Laos, Tailandia, Malasia e Indonesia. Muchos de estos esqueletos mostraban evidencia de haber sido tratados con humo y fuego antes de ser enterrados, según se explica en la investigación publicada en la revista especializada PNAS.

Las primeras momias del mundo

Hsiao-chun Hung, investigadora principal de la Universidad Nacional de Australia, explicó que "fumar probablemente tenía significados espirituales, religiosos o culturales". Los arqueólogos utilizaron técnicas como difracción de rayos X para analizar los huesos antiguos.

Los esqueletos mostraban evidencia de calentamiento de baja intensidad y decoloración por hollín. Esto sugiere que las comunidades pre-agrícolas del sur de China y el sureste asiático practicaron este ritual mortuorio especializado.

radiografía momia
La investigación incluyó análisis con la última tecnología.

Los antiguos cazadores-recolectores ataban firmemente los cuerpos después de la muerte y los ahumaban durante períodos prolongados sobre fuegos de baja temperatura. Este proceso convertía los cuerpos en negro y los preservaba durante décadas.

Esta práctica ancestral aún existe hoy. En 2019, los investigadores viajaron a Papua, Indonesia, donde observaron a los pueblos Dani y Pumo crear momias de sus ancestros fallecidos mediante ahumado.

Un descubrimiento milenario

Los investigadores admiten que cómo estos antiguos cazadores-recolectores descubrieron que ahumar un cuerpo humano podía preservarlo "sigue siendo un misterio fascinante". Es posible que descubrieran el ahumado accidentalmente o como subproducto de algún ritual.

momias china
Los investigadores analizaron diferentes momias para llegar al descubrimiento.

La práctica prolongó la presencia visible de los difuntos, permitiendo que los ancestros permanecieran entre los vivos de manera tangible. Este descubrimiento también apoya un modelo de migración temprana hacia el sureste asiático hace 65,000 años.

El proceso de ahumar un cuerpo muerto puede remontarse hasta hace 42,000 años. En el clima cálido y húmedo del sureste asiático, el ahumado era la forma más efectiva de preservar los cuerpos. Estas momias ahumadas duraban décadas o cientos de años, pero su impacto cultural se extendió por milenios.

