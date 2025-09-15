El milenario descubrimiento egipcio que reveló una práctica antigua y sorprendió a especialistas

El milenario descubrimiento que sorprendió a los arqueólogos

Probablemente fue utilizado por un oficial de policía. Después de años de investigación y análisis, se ha revelado que lo que los investigadores encontraron es nada menos que un silbato del antiguo Egipto.

Este silbato fue tallado del hueso de la pata de una vaca y descubierto en la ciudad de Akhetaten (la actual Amarna), una antigua capital egipcia fundada por el padre del rey Tutankamón.

El artefacto, definido como un elemento muy modesto por parte de los investigadores, arroja luz sobre las actividades de los habitantes no pertenecientes a la realeza del antiguo Egipto, y da la posibilidad a los investigadores de seguir estudiando.

El yacimiento protagonista de este descubrimiento probablemente albergó a trabajadores que participaron de la creación de la tumba real, es decir, una zona completamente vigilada por policías, quienes se cree que usaban este silbato para repartir diferentes advertencias.

silbato, descubrimiento Así era el orificio por donde soplaban los policías del antiguo Egipto.

Por otro lado, el descubrimiento reciente de la tumba decorada de Mahu, jefe de policía de Akhetatón, en la zona, también refuerza la teoría de los arqueólogos.

La policía del antiguo Egipto, su nombre y el reflejo en la actualidad

La fuerza policial del antiguo Egipto se denominaba Medjay (o Medjai, entre otros nombres similares), un término que inicialmente se refería a un grupo nómada nubio y que, con el tiempo, se convirtió en una palabra genérica para los policías y agentes de la ley.

En concreto, y al igual que sucede al día de hoy, los Medjay eran soldados y policías responsables de patrullar desiertos y zonas importantes, como el Valle de los Reyes, y de proteger a las autoridades.

Los agentes policiales del antiguo Egipto también emplearon animales adiestrados, como perros, para custodiar lugares públicos y tumbas, una práctica que influyó en los métodos policiales modernos.