Copa Davis: cuándo es el sorteo del Final 8 y cuáles son los posibles rivales de Argentina

Italia, anfitrión y defensor del título, Alemania, España y Francia son los posibles rivales del equipo capitaneado por Javier Frana tras haberse completado las series de las Qualifiers.

Con Italia ya clasificado de manera directa, Alemania le ganó 4 a 0 a Japón en Tokio, España se recuperó de un 0-2 parcial para batir a Dinamarca 3 a 2 en Marbella y Francia superó 3 a 1 a Croacia, en Osijek.

Los otros tres equipos clasificados junto con Argentina son República Checa, Bélgica y Austria que consiguieron ganar como visitantes frente a Estados Unidos, Australia y Hungría, todos por 3 a 2.

El orden de los clasificados al Final 8 de la Copa Davis

Bombo 1: Italia (1), Alemania (4), Francia (8) y España (9).

Bombo 2: República Checa (10), Bélgica (13), Argentina (14) y Austria.

La localía ya no pesa en la Copa Davis

La polémica por el cambio del formato de disputa de la Copa Davis sumó un nuevo capítulo ya que esos cambios parecen haber terminado con la importancia de la localía.

españa davis 1 España dio vuelta la serie de local y se metió entre los ocho mejores.

En las 7 series de segunda ronda disputadas entre el viernes y el domingo hubo 6 victorias visitantes y solo España, que tuvo que luchar hasta el quinto punto, fue capaz de ganar en casa.

Los clasificados a las Qualifiers de la Copa Davis 2026

Se jugaron este fin de semana otras 13 series clasificatorias para las Qualifiers de la Copa Davis 2026 con los siguientes resultados.

Canadá 4 - Israel 0

Bulgaria 3 - Finlandia 2

Serbia 3 - Turquía 1

Polonia 1 - Gran Bretaña 3

Grecia 1 - Brasil 3

Eslovaquia 3 - Colombia 1

Corea del Sur 3 - Kazajistán 1

Suiza 1 - India 3

Suecia 3 - Túnez 2

Perú 3 - Portugal 1

China Taipei 2 - Noruega 3

