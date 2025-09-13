Copa Davis 2025: Argentina cumplió el objetivo y estará entre los ocho mejores en noviembre

Los capitaneados por Javier Frana celebraron y pusieron la mira en las Finales que se llevarán a cabo entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna, Italia, donde los locales defenderán el título.

Argentina no será preclasificada ya que por ranking está dentro de los últimos 4 y entre los posibles rivales ya están Italia y Alemania y podrían estar Australia, Estados Unidos, España, Francia y República Checa, preclasificados en el orden mencionado.

Las otras series de las Qualifiers de la Copa Davis

Definidas

Croacia 1 - Francia 3

Japón 0 - Alemania 4

Hungría 2 - Austria 3

En juego

España 0 - Dinamarca 2

Estados Unidos 1 - República Checa 1

Australia 0 - Bélgica 2

Un poco de lo que nos dejó el triunfo en dobles para confirmar el triunfo por 30 ante Países Bajos @HoracioZeballos @andymolto pic.twitter.com/r67RCMJGjl — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 13, 2025

Javier Frana tras la clasificación a la finales de la Copa Davis

"Yo siento que el deporte tiene que ser lo más importante de lo menos importante y acá es como que realmente lo vimos en un clima fantástico para jugar, muy ruidoso y la verdad es que hoy con la serie definida, varias personas y también se lo quiero agradecer a Come (Francisco Comesaña) nos vinieron a agradecer lo profesionales que fuimos en jugar el último punto que es algo que no suele pasar", indicó Javier Frana tras la victoria en Groningen.

"El balance es inmejorable, previo al partido decíamos bueno un 3-0 no era tampoco ilógico de imaginar y se dio para nosotros, atravesamos una vez más situaciones difíciles pero también quiero aprovechar porque esta es solo es una parte del equipo: Acá también está Facu Díaz Acosta, Camilo (Ugo) que estuvo listo para viajar, Seba Báez que entrenó con nosotros los días previos, Guido Andreozzi también. Realmente mi objetivo por sobre los resultados tiene que ver con que todos entiendan y todos se sientan parte, no desde el discurso sino de la acción. Yo sería el primero a levantar la mano si pudiésemos jugar con un equipo de 8 jugadores en vez de cinco", destacó el ex comentarista.