Rubén Almeida, un ídolo tombino, llegó a la platea con Omar, su padre, para disfrutar de una tarde de sol en el nuevo Gambarte y por supuesto alentar al equipo de Ribonetto, como lo han hecho durante toda una vida.
Apoyo del plantel tombino para Misael Sosa
Antes del partido todo el plantel tombino, titulares y suplentes, posaron con la camiseta de Misael Sosa en clara señal de apoyo en un difícil momento personal del delantero puntano por el fallecimiento de su hermano.
El recuerdo del Morro siempre presente
A los 18' de juego los hinchas de Godoy Cruz recordaron una vez más al Morro García. La referencia es por el número que usaba el querido delantero uruguayo y de las tribunas bajó el sentido homenaje con el cantito de siempre: "Olé, Olé, Olé, Morroo, Morrooo..."
La expectativa de los hinchas del Tomba antes del duelo con Barracas
Grandes y chicos, unidos por los colores, llegaron a alentar a Godoy Cruz y con la esperanza de ser testigos de la primera victoria en el renovado estadio tombino.
Postales de una tarde de fútbol en el Gambarte
godoy cruz 5
godoy cruz 4
godoy cruz 1
godoy cruz 3
godoy cruz 9
godoy cruz 10
godoy cruz 11
godoy cruz 12
godoy cruz 13
godoy cruz 14
Godoy cruz 15
Godoy cruz 16
