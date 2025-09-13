Los hinchas del Tomba llegaron ilusionados al Gambarte.

Foto: Martín Pravata/UNO

A pleno sol y pasión por Godoy Cruz, el estadio Feliciano Gambarte volvió a llenarse de hinchas para el partido con Barracas Central por la fecha 8 del Torneo Clausura.

La victoria ante Platense, antes del receso por la Fecha FIFA, renovó la ilusión de los bodegueros que llegaron con la esperanza de presenciar el primer triunfo desde que lo que fue la esperada vuelta a casa.

Los hinchas de Godoy Cruz acompa&ntilde;aron al equipo una vez m&aacute;s.

Rubén Almeida, un ídolo tombino, llegó a la platea con Omar, su padre, para disfrutar de una tarde de sol en el nuevo Gambarte y por supuesto alentar al equipo de Ribonetto, como lo han hecho durante toda una vida.

Embed - Los Almeida en el Gambarte

Apoyo del plantel tombino para Misael Sosa

Antes del partido todo el plantel tombino, titulares y suplentes, posaron con la camiseta de Misael Sosa en clara señal de apoyo en un difícil momento personal del delantero puntano por el fallecimiento de su hermano.

El recuerdo del Morro siempre presente

A los 18' de juego los hinchas de Godoy Cruz recordaron una vez más al Morro García. La referencia es por el número que usaba el querido delantero uruguayo y de las tribunas bajó el sentido homenaje con el cantito de siempre: "Olé, Olé, Olé, Morroo, Morrooo..."

Embed - Homenaje al Morro en el Gambarte

La expectativa de los hinchas del Tomba antes del duelo con Barracas

Grandes y chicos, unidos por los colores, llegaron a alentar a Godoy Cruz y con la esperanza de ser testigos de la primera victoria en el renovado estadio tombino.

Embed - Hinchas del Tomba
Embed - Hinchas del Tomba 1
Embed - Hinchas del Tomba 2

Postales de una tarde de fútbol en el Gambarte

