Rubén Almeida, un ídolo tombino, llegó a la platea con Omar, su padre, para disfrutar de una tarde de sol en el nuevo Gambarte y por supuesto alentar al equipo de Ribonetto, como lo han hecho durante toda una vida.

Apoyo del plantel tombino para Misael Sosa

Antes del partido todo el plantel tombino, titulares y suplentes, posaron con la camiseta de Misael Sosa en clara señal de apoyo en un difícil momento personal del delantero puntano por el fallecimiento de su hermano.

godoy cruz barracas 4

El recuerdo del Morro siempre presente

A los 18' de juego los hinchas de Godoy Cruz recordaron una vez más al Morro García. La referencia es por el número que usaba el querido delantero uruguayo y de las tribunas bajó el sentido homenaje con el cantito de siempre: "Olé, Olé, Olé, Morroo, Morrooo..."

La expectativa de los hinchas del Tomba antes del duelo con Barracas

Grandes y chicos, unidos por los colores, llegaron a alentar a Godoy Cruz y con la esperanza de ser testigos de la primera victoria en el renovado estadio tombino.

Postales de una tarde de fútbol en el Gambarte

godoy cruz 5 Foto: Martín Pravata/UNO

godoy cruz 4 Foto: Martín Pravata/UNO

godoy cruz 1 Foto: Martín Pravata/UNO

godoy cruz 3 Foto: Martín Pravata/UNO

godoy cruz 6

godoy cruz 9 Foto: Martín Pravata/UNO

godoy cruz 10 Foto: Martín Pravata/UNO

godoy cruz 11 Foto: Martín Pravata/UNO

godoy cruz 12 Foto: Martín Pravata/UNO

godoy cruz 13 Foto: Martín Pravata/UNO

godoy cruz 14 Foto: Martín Pravata/UNO

Godoy cruz 15 Foto: Martín Pravata/UNO