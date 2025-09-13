Inicio Sociedad Termo
Adiós al termo tradicional: el dispositivo que promete dejarlo en el olvido

El termo, como se lo conoce, puede ser reemplazado por un novedoso dispositivo con múltiples ventajas. Todos los detalles

Luciano Carluccio
El termo de tomar mate puede ser reemplazado próximamente.

Un termo es un recipiente con paredes aislantes y cierre hermético diseñado para conservar líquidos o alimentos a una temperatura constante durante horas, evitando que se enfríen o calienten por la temperatura ambiente. Sin embargo, aunque es clave en la preparación del mate, podría quedar olvidado de cara al futuro.

Todo esto se da a raíz del surgimiento de un dispositivo que presenta grandes ventajas con respecto al termo tradicional: se trata del dispensador eléctrico de agua caliente.

Termo Stanley.jpg
El termo de mate puede ser reemplazado en un futuro no muy lejano.

El dispositivo que promete dejar en el olvido al termo tradicional

Un dispensador eléctrico de agua caliente es un aparato que calienta el agua al instante a la temperatura deseada, ideal para preparar bebidas como té, mate o café, como también para usar en la cocina.

Este innovador electrodoméstico utiliza un elemento calefactor para calentar el agua que recibe de un bidón o directamente de la conexión a la red de agua.

Sus principales ventajas son la comodidad instantánea, la seguridad frente al agua de grifo, la versatilidad para distintas bebidas y usos, el ahorro económico al reducir el consumo de botellas plásticas, y la mejora de la calidad del agua.

En concreto, gracias a este último punto, este dispositivo reduce el riesgo de proliferación bacteriana y contaminantes, a diferencia de lo que sí puede producirse en el termo tradicional.

dispositivo, termo
Este dispositivo electrónico puede desplazar al termo como lo conocemos.

Cada vez más usuarios resaltan que facilita compartir mates en grupo y reduce el riesgo de derrames. Como si fuera poco, algunos modelos incorporan funciones inteligentes para controlar la temperatura desde el celular.

Cuánto cuesta este dispositivo

En Argentina, y al igual que sucede con todo aparato tecnológico, este dispositivo puede ser localizado en múltiples formas y usos, con un precio que inicialmente supera los $100.000.

Una de las plataformas donde puedes conseguirlo es en Mercado Libre, empresa multinacional de origen argentino dedicada al comercio electrónico presente en Iberoamérica.

