Agustín Loser: de su General Alvear a brillar mundialmente en el vóley

Esta noche, el alvearense saldrá al ruedo como capitán y referente de la Selección argentina de vóley en el Mundial de Filipinas. Para él, el tercero de mayores vestido de argentino, sumando a su tremendo CV un torneo más de tamaña magnitud. Claro que este será especial porque lo encuentra como referente del equipo junto a De Cecco.

Los Mundiales y Agustín Loser son prácticamente sinónimos: fu subcampeón U19 en 2015 en la categoría U19, estuvo en la cita de la categoría U21 y se consagró campeón en la U23, ambas en 2017. Luego, el salto a la mayor, con sus presencias en Italia/Bulgaria 2018 (eliminación en segunda fase) y en 2022 lo hizo en Polonia/Eslovenia (derrota en cuartos de final a manos de Brasil).

En paralelo, los Juegos Olímpicos, otra cita premium para un deportista de su talla. Con gran nivel dijo presente en las citas de Tokyo 2021 y en París 2024, logrando una histórica medalla de bronce en la cita de Asia.

Desde hoy tendrá una nueva oportunidad de seguir representando al país de la manera que lo hace desde la primera vez que se puso la camiseta celeste y blanca. Bandera y jugador clave, Agustín Loser va por una más para un cuaderno personal que sigue garabateando hojas. De Mendoza al mundo.

El camino de la Selección argentina en el Mundial de vóley

Hoy 23:30 vs Finlandia

Lunes 23:30 vs Corea del Sur

Jueves a las 7 vs Francia

Agustín Loser dueño de Europa

El alvearense coronó una enorme temporada con el Perugia italiano. A nivel de clubes, consiguió ser campeón de Europa, siendo el primer título continental de la institución. Lo logró en su segunda final disputada, la anterior se había celebrado en el 2017, cuando cayó ante el Zenit Kazán.