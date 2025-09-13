El malargüino Marco García superó el pesaje y va por el título Latino superwelter OMB en la FAB

Inicio Ovación Boxeo Marco García
Raúl Adriazola
Raúl Adriazola
El mendocino va por el título Latino vacante OMB frente a Luciano Chaparro en la velada televisada de la FAB.

Foto: Gentileza Boxeo de Primera/Nelson Quispe

El boxeo de Mendoza vuelve a ser protagonista a nivel país, tanto en el ámbito profesional como amateur. Marco García pelea este sábado por un título internacional en Buenos Aires, mientras que la pugilista amateur Delfina Arancibia logró otra medalla de oro, esta vez en los Juegos JADAR 2025 de Rosario.

El malargüino Marco Ezequiel García afrontó y superó el viernes el pesaje oficial de la velada La Leyenda Continúa que se realiza este sábado en el estadio de la Federación Argentina de Box -FAB- y que será televisada desde las 22 por la señal de cable TyC Sports. El mendocino va en el doble fondo profesional, que se completa con el duelo entre el riojano José Ángel Sansón Rosa (29-1-0, 22KO), que defiende su título Latino superligero CMB, contra el colombiano Hancel González (15-2-1, 11KO).

Marco García y su segundo intento por el título Latino

Marco García, que registró en la víspera un peso de 69,700kg, combate este sábado a 10 asaltos contra el mexicano Luciano Chaparro Araujo (69,800) por el título superwelter (69,853kg/154lb) vacante de la OMB (Organización Mundial de Boxeo).

García logró el título de campeón mundial juvenil de peso mediano OMB el 9 de septiembre del 2022, al derrotar por nocáut técnico en el primer round al boliviano Walter Roca Rivero. Ahora buscará el cetro Latino superwelter, faja por la que tuvo chance el 18 de agosto del 2023 en el Luna Park. Allí cayó por puntos, en fallo dividido, contra el cordobés Rodrigo Damián Coria.

Delfina Arancibia logr&oacute; en Rosario la medalla de oro en boxeo 57kg de los juegos JADAR 2025.

Delfina Arancibia logró su tercera medalla de oro amateur

La boxeadora lasherina Delfina Arancibia, pupila de Pablo Chacón, participó en forma particular de la competencia de los Juegos Deportivos de Alto Rendimiento Deportivo -JADAR- que organiza el Comité Olímpico Argentino en Rosario. Allí la piba de Finca González logró la medalla de oro en los 57kg.

Delfina le ganó por puntos en la final a la represente de la provincia de Buenos Aires Daiana Ferreyra en el ring montado en el predio ferial de Parque Independencia, Rosario. En la semifinal había superado a la entrerriana Sofía Palacio. Allí viajó por cuenta propia -y con gran sacrificio económico de sus padres- ya que Mendoza no envió delegación oficial.

De esta forma Arancibia, gran promesa y esperanza olímpica -integra la selección argentina amateur- sumó a su título de campeona argentina juvenil (2024) y campeona de la Copa América 2025 de Ibagué, Venezuela, el del JADAR 2025.

