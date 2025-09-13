El malargüino Marco García superó el pesaje y va por el título Latino superwelter OMB en la FAB

Marco García y su segundo intento por el título Latino

Marco García, que registró en la víspera un peso de 69,700kg, combate este sábado a 10 asaltos contra el mexicano Luciano Chaparro Araujo (69,800) por el título superwelter (69,853kg/154lb) vacante de la OMB (Organización Mundial de Boxeo).

García logró el título de campeón mundial juvenil de peso mediano OMB el 9 de septiembre del 2022, al derrotar por nocáut técnico en el primer round al boliviano Walter Roca Rivero. Ahora buscará el cetro Latino superwelter, faja por la que tuvo chance el 18 de agosto del 2023 en el Luna Park. Allí cayó por puntos, en fallo dividido, contra el cordobés Rodrigo Damián Coria.

boxeo-delfina arancibia-campeona copa america-02 Delfina Arancibia logró en Rosario la medalla de oro en boxeo 57kg de los juegos JADAR 2025.

Delfina Arancibia logró su tercera medalla de oro amateur

La boxeadora lasherina Delfina Arancibia, pupila de Pablo Chacón, participó en forma particular de la competencia de los Juegos Deportivos de Alto Rendimiento Deportivo -JADAR- que organiza el Comité Olímpico Argentino en Rosario. Allí la piba de Finca González logró la medalla de oro en los 57kg.

Medalla de Oro para @arancibiadelfi_ (MZA) en estos juegos JADAR luego de vencer por puntos a Diana Ferreyra (PBA) en los 57kg. #juegosjadar Seguí la transmisión por el canal de Youtube de @cercadelring

Delfina le ganó por puntos en la final a la represente de la provincia de Buenos Aires Daiana Ferreyra en el ring montado en el predio ferial de Parque Independencia, Rosario. En la semifinal había superado a la entrerriana Sofía Palacio. Allí viajó por cuenta propia -y con gran sacrificio económico de sus padres- ya que Mendoza no envió delegación oficial.

De esta forma Arancibia, gran promesa y esperanza olímpica -integra la selección argentina amateur- sumó a su título de campeona argentina juvenil (2024) y campeona de la Copa América 2025 de Ibagué, Venezuela, el del JADAR 2025.