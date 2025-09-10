Marco García se afila en Malargüe para pelear por el título Latino OMB en el estadio de la FAB

Embed - Marco García entrenando la parte física, con su hermana Lucía, para el pleito en la FAB

Marco García y una posibilidad muy buscada en su carrera

Respecto a esta pelea del sábado en Buenos Aires, Marco García explicó: "A esta posibilidad la veníamos buscando, tratando de pelear por algún título, y justo en mi última pelea, el 19 de julio (le ganó por puntos al bonaerense Matías Díaz) nos salió la propuesta, justo que me tomaba una semana de descanso".

"Se trata de un título vacante por el que ya había enfrentado a (Rodrigo) Coria , y que por varias cosas no se pudo dar el resultado que queríamos", explicó sobre lo que puede ser la revancha de su única derrota, del 18/8/23, por puntos en fallo dividido.

Luego el Kid Dinamita continuó: "Los promotores me dieron otra oportunidad para pelear nuevamente y por este título. Venía entrenando duro para mi pelea anterior, tomé la semana de descanso, y volví al ritmo de trabajo y ya estamos bien".

Embed - Marco García entrena con su padre en su gimnasio malargüino para la pelea por el título Latino OMB

La preparación "en familia" de Marco

"El tema físico lo hago en la mañana con mi hermana Lucía, que es también profesional y tiene tres peleas y está invicta, y está en el último año del profesorado de Educación Física, y me está ayudando muchísimo", destacó el sureño.

Respecto a la parte técnica detalló: "La parte técnica la hacemos con mi viejo (Guillermo) y entrenamos muy firme. Luego fuimos una semana y media a Buenos Aires, donde pudimos hacer sparring, y ahora estamos acá (Malargüe) afiliando los últimos detalles, estando ya en categoría y esperando nomás que llegue la fecha de la pelea", concluyó García.