Inicio Ovación Boxeo Marco García
BOXEO PROFESIONAL

Marco García se afila en Malargüe para pelear por el título Latino OMB en el estadio de la FAB

Este sábado el mendocino Marco García enfrentará al mexicano Luciano Chaparro Araujo por el título Latino superwelter en la velada televisada de TyC Sports

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Marco García se afila en el gimnasio de su papá

Marco García se afila en el gimnasio de su papá, en Malargüe, para buscar el título Latino superwelter OMB este sábado.

El boxeo de Mendoza vuelve a tener el honor de que uno de sus deportistas sea protagonista en las máximas carteleras del país. El malargüino Marco García buscará un título internacional este sábado en el estadio de la FAB, en la ciudad de Buenos Aires, y en la velada televisada de TyC Sports.

Lejos del resto de los gimnasios de boxeo de la provincia, con epicentro en el Gran Mendoza, Marco Ezequiel García se prepara en silencio y en familia para esta chance por el título Latino superwelter de la Organización Mundial de Boxeo -OMB- frente al mexicano Luciano Chaparro Araujo, campeón de la categoría en su país.

marco garcia 2.jpg
Marco Garc&iacute;a ha sido campe&oacute;n mundial juvenil mediano de la OMB y ahora, por segunda vez, va por el t&iacute;tulo Latino de la Organizaci&oacute;n.

Marco García ha sido campeón mundial juvenil mediano de la OMB y ahora, por segunda vez, va por el título Latino de la Organización.

El Kid Dinamita, como lo apodó al zurdo el staff de su promotor, Osvaldo Rivero, posee un récord en el boxeo profesional de 16 peleas ganadas, 11 por KO (69%); 1 derrota y 1 empate. Es un producto genuino del trabajo de su padre, Guillermo, propietario de un gimnasio de la calle Los Goicos del barrio Güemes, de Malargüe. Ahí hace su trabajo físico, junto a su hermana Lucía, y parte de la preparación técnica.

Embed - Marco García entrenando la parte física, con su hermana Lucía, para el pleito en la FAB

Marco García y una posibilidad muy buscada en su carrera

Respecto a esta pelea del sábado en Buenos Aires, Marco García explicó: "A esta posibilidad la veníamos buscando, tratando de pelear por algún título, y justo en mi última pelea, el 19 de julio (le ganó por puntos al bonaerense Matías Díaz) nos salió la propuesta, justo que me tomaba una semana de descanso".

"Se trata de un título vacante por el que ya había enfrentado a (Rodrigo) Coria , y que por varias cosas no se pudo dar el resultado que queríamos", explicó sobre lo que puede ser la revancha de su única derrota, del 18/8/23, por puntos en fallo dividido.

Luego el Kid Dinamita continuó: "Los promotores me dieron otra oportunidad para pelear nuevamente y por este título. Venía entrenando duro para mi pelea anterior, tomé la semana de descanso, y volví al ritmo de trabajo y ya estamos bien".

Embed - Marco García entrena con su padre en su gimnasio malargüino para la pelea por el título Latino OMB

La preparación "en familia" de Marco

"El tema físico lo hago en la mañana con mi hermana Lucía, que es también profesional y tiene tres peleas y está invicta, y está en el último año del profesorado de Educación Física, y me está ayudando muchísimo", destacó el sureño.

Respecto a la parte técnica detalló: "La parte técnica la hacemos con mi viejo (Guillermo) y entrenamos muy firme. Luego fuimos una semana y media a Buenos Aires, donde pudimos hacer sparring, y ahora estamos acá (Malargüe) afiliando los últimos detalles, estando ya en categoría y esperando nomás que llegue la fecha de la pelea", concluyó García.

Temas relacionados:

Más sobre Boxeo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas