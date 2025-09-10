El 10, capitán y referente del equipo comandado por Lionel Scaloni, celebró ocho conquistas a lo largo de la competencia y fue inalcanzable para sus rivales directos, quienes no pudieron pasarlo.

De esta manera el mejor jugador del mundo tachó un nuevo casillero en su extensa y exitosa carrera profesional, ya que nunca había podido quedarse con esta marca en sus anteriores cinco participaciones.

Los goles de Lionel Messi fueron convertidos en:

1ª fecha - un gol - vs. Ecuador

4ª fecha - dos goles - vs. Perú

10ª fecha - tres goles - vs. Bolivia

17ª fecha - dos goles - vs. Venezuela

Embed - TODOS LOS GOLES DE MESSI EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS RUMBO AL MUNDIAL 2026

La del Mundial 2026 fue la sexta participación de Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas. Las anteriores fueron en Alemania 2006 (no convirtió goles), Sudáfrica 2010 (4 goles), Brasil 2014 (10), Rusia 2018 (7) y Qatar 2022 (7).

La ocasión en la que más cerca estuvo de ser el goleador fue en 2014, cuando quedó solamente un gol por debajo de Luis Suárez, quien anotó 11.

Quiénes quedaron debajo de Lionel Messi en la tabla de goleadores