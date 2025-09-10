El mejor jugador del mundo fue el que más goles anotó en la competencia.

Con la derrota de este martes por la noche ante Ecuador, por la mínima diferencia, la Selección argentina le puso punto final a su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Por primera vez en sus seis participaciones, Lionel Messi fue el máximo goleador de la competencia.

El mejor jugador del mundo convirtió ocho tantos y se posó en lo más alto de la tabla de artilleros. Su doblete ante Venezuela el último jueves fue clave para poder alcanzar este logro sobre el final de su carrera.

Lionel Messi despedida
Lionel Messi fue el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los ocho goles de Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Lionel Messi, quien estuvo ausente en la derrota de la Selección argentina ante Ecuador, se coronó como el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el cual se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El 10, capitán y referente del equipo comandado por Lionel Scaloni, celebró ocho conquistas a lo largo de la competencia y fue inalcanzable para sus rivales directos, quienes no pudieron pasarlo.

De esta manera el mejor jugador del mundo tachó un nuevo casillero en su extensa y exitosa carrera profesional, ya que nunca había podido quedarse con esta marca en sus anteriores cinco participaciones.

Los goles de Lionel Messi fueron convertidos en:

  • 1ª fecha - un gol - vs. Ecuador
  • 4ª fecha - dos goles - vs. Perú
  • 10ª fecha - tres goles - vs. Bolivia
  • 17ª fecha - dos goles - vs. Venezuela
Embed - TODOS LOS GOLES DE MESSI EN LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS RUMBO AL MUNDIAL 2026

La del Mundial 2026 fue la sexta participación de Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas. Las anteriores fueron en Alemania 2006 (no convirtió goles), Sudáfrica 2010 (4 goles), Brasil 2014 (10), Rusia 2018 (7) y Qatar 2022 (7).

La ocasión en la que más cerca estuvo de ser el goleador fue en 2014, cuando quedó solamente un gol por debajo de Luis Suárez, quien anotó 11.

Quiénes quedaron debajo de Lionel Messi en la tabla de goleadores

  1. Lionel Messi - 8 goles
  2. Luis Díaz - 7
  3. Miguel Terceros - 7
  4. Enner Valencia - 6
  5. Darwin Núñez - 6

