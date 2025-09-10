Mismo logro individual que alcanzó Lionel Messi con ocho anotaciones en la presente edición, superando por uno al colombiano Luis Díaz y al boliviano Miguel Terceros. Es la primera vez que el jugador argentino puede conseguir ese reconocimiento y lo obtuvo con 38 años.

El debut del 10 en la Selección argentina en las Eliminatorias se produjo el 9 de octubre de 2005 cuando el combinado nacional venció por 2 a 0 a Perú en el Estadio Monumental. A partir de allí, disputó 72 partidos en esa competición convirtiendo en 36 oportunidades.

El récord absoluto en Eliminatorias lo tiene el chileno Iván Zamorano, quien en la previa de Francia 1998 marcó 12 goles.

El romance de Lionel Messi y las Eliminatorias con la Selección argentina

La primera experiencia de Lionel Messi en las Eliminatorias se dio en las correspondientes a Alemania 2006, allí solo disputó tres partidos y no consiguió convertir ningún gol. Pero el tiempo y su experiencia le permitió comenzar a tener más rodaje y protagonismo; fue así que en la próxima edición, camino a Sudáfrica 2010, jugó en 18 enfrentamientos convirtiendo cuatro goles.

Las Eliminatorias de Brasil 2014 lo forjaron como el jugador extraordinario que es y logró convertir en 10 oportunidades en 14 partidos que disputó, además, realizó cinco asistencias que lo ubicaron como una de las figuras de esa etapa que culminó con el subcampeonato logrado frente a Alemania.

En el camino hacia Rusia 2018 disputó 10 partidos y convirtió en siete oportunidades. En cuanto a la edición de Qatar 2022, el crack argentino metió siete goles en 15 partidos. Y la cuota goleadora le permitió, en esta oportunidad, convertirse en el máximo goleador de las Eliminatorias en su última participación, una distinción individual que nunca había logrado.

lionel messi gol El astro argentino marcó por duplicado frente a Venezuela.

Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias 2026