Cuenta regresiva activada para el Campeonato argentino de hockey sobre patines femenino de la categoría senior. Para que se entienda, el certamen que se jugará en Mendoza del 15 al 20 de setiembre es el más importante del país en la rama femenina y habrá cinco equipos de nuestra provincia con sueño de campeonar.
Hockey sobre patines: los mendocinos ya tienen zonas definidas para el Campeonato Argentino
