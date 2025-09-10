Inicio Ovación Hockey sobre patines hockey sobre patines
Femenino

Hockey sobre patines: los mendocinos ya tienen zonas definidas para el Campeonato Argentino

El torneo de hockey sobre patines de clubes más importante tendrá sede en nuestra provincia y hay cinco equipos locales que van por el sueño.

Por UNO
Impsa

Impsa, candidato en el femenino de hockey sobre patines.

Cuenta regresiva activada para el Campeonato argentino de hockey sobre patines femenino de la categoría senior. Para que se entienda, el certamen que se jugará en Mendoza del 15 al 20 de setiembre es el más importante del país en la rama femenina y habrá cinco equipos de nuestra provincia con sueño de campeonar.

hockey
Maipú/Giol, una de las cinco esperanzas mendocinas en el Argentino de hockey sobre patines.

Maipú/Giol, una de las cinco esperanzas mendocinas en el Argentino de hockey sobre patines.

El formato de competencia consta de 16 equipos divididos en 4 zonas de 4 equipos cada una. En el grupo se enfrentan a única rueda todos contra todos, clasificando a cuartos de final los dos mejores de cada uno. De ahí, tres llaves de play offs a partido único hasta el título.

Leonardo Murialdo será la sede y uno de los representantes locales más Impsa, Andes Talleres, Godoy Cruz y Maipú/Giol. Completan el listado de participantes elencos de San Juan y Buenos Aires (en esta edición no hay ni de Entre Ríos ni de Santa Fe).

Zonas del Argentino de hockey sobre patines

  • Zona A: Murialdo, Aberastain (SJ), GEBA (Bs As) y Bancaria (SJ).
  • Zona B: Impsa, Concepción (SJ), Sindicato (SJ), Huracán (Bs As).
  • Zona C: Godoy Cruz, Maipú/Giol, UVT (SJ) y Social (SJ).
  • Zona D: Andes Talleres, Ciudad (Bs As), Valenciano (SJ).

Primera fecha de los equipos mendocinos - Miércoles 17/09

  • 13 hs Godoy Cruz vs Social
  • 15.40 hs UVT vs Maipú/Giol
  • 17 hs Impsa vs Huracán
  • 19.40 Murialdo vs Aberastain
  • 21 hs Andes Talleres vs Valenciano

Recta final rumbo al Panamericano de hockey sobre patines

San Juan ultima detalles para recibir el torneo continental modelo 2025. A nivel de clubes será del 2 al 8 de noviembre en la vecina provincia, mientras que desde el 9 será el turno de las selecciones. Argentina defiende el título en senior masculino y femenino más el Sub 19 masculino, mientras que hará su debut en Sub 19 femenino.

Temas relacionados:

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas