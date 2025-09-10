Hockey sobre patines: los mendocinos ya tienen zonas definidas para el Campeonato Argentino

hockey Maipú/Giol, una de las cinco esperanzas mendocinas en el Argentino de hockey sobre patines.

El formato de competencia consta de 16 equipos divididos en 4 zonas de 4 equipos cada una. En el grupo se enfrentan a única rueda todos contra todos, clasificando a cuartos de final los dos mejores de cada uno. De ahí, tres llaves de play offs a partido único hasta el título.

Leonardo Murialdo será la sede y uno de los representantes locales más Impsa, Andes Talleres, Godoy Cruz y Maipú/Giol. Completan el listado de participantes elencos de San Juan y Buenos Aires (en esta edición no hay ni de Entre Ríos ni de Santa Fe).