Atlético San Martín empató con Valenciano de San Juan por la Superliga de hockey sobre patines.

Foto: Comité Nacional Técnico de hockey

El fin de semana pasado los equipos mendocinos tuvieron acción la Superliga y la Copa Nacional de hockey sobre patines. Ambos certámenes remplazaron a las antiguas Liga Nacional A 1 y A 2, respectivamente.

Andes Talleres, el equipo mendocino mejor ubicado en la Superliga, le ganó por 4 a 3 al Richet Zapata sanjuanino, de local, por la quinta fecha.

IMPSA empató con la Unión Vecinal de Trinidad.

Mientras que Atlético San Martín empató 2 a 2 con Valenciano (SJ), de visitante, IMPSA igualó 3 a 3 con UVT (SJ), en la vecina provincia y Casa de Italia perdió por 2 a 0 ante Hispano (SJ), en el Este.

Otros resultados: Concepción (SJ) 9 - Altos de San Juan 3 y Lomas de Rivadavia (SJ) 2 - Olimpia (SJ) 4.

Las posiciones: zona A: Valenciano y Talleres, 8 unidades; Richet y San Martín, 6.

Zona B: UVT, 8; Concepción y Altos de San Juan, 7; IMPSA, 4.

Zona C: Olimpia, 13; Hispano, 9; Casa de Italia, 5; Lomas de Rivadavia, 1.

La sexta fecha (el 31 de agosto): Valenciano - Talleres, San Martín - Richet, UVT - Concepción, Altos - IMPSA, Lomas - Casa de Italia e Hispano - Olimpia.

Petroleros goleó a Estudiantil de San Juan por la Copa Nacional de hockey sobre patines.

Los resultados de la Copa Nacional de hockey sobre patines

Los resultados de la quinta jornada de la Copa Nacional: Murialdo 6 - Argentino (SJ) 3, Estudiantil (SJ) 2 - Petroleros 5, Bancaria (SJ) 5 - Maipú/Giol 3, Bernardino Rivadavia 6 - Caucetera (SJ) 5, SEC (SJ) 4 - Banco Mendoza 1, Social (SJ) 5 - Unión (SJ) 2, Huarpes (SJ) 5 - Barrio Rivadavia (SJ) 3 y Comunitarios (SJ) 1 - Aberastain (SJ) 4

