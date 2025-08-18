Otros resultados: Concepción (SJ) 9 - Altos de San Juan 3 y Lomas de Rivadavia (SJ) 2 - Olimpia (SJ) 4.
Las posiciones: zona A: Valenciano y Talleres, 8 unidades; Richet y San Martín, 6.
Zona B: UVT, 8; Concepción y Altos de San Juan, 7; IMPSA, 4.
Zona C: Olimpia, 13; Hispano, 9; Casa de Italia, 5; Lomas de Rivadavia, 1.
La sexta fecha (el 31 de agosto): Valenciano - Talleres, San Martín - Richet, UVT - Concepción, Altos - IMPSA, Lomas - Casa de Italia e Hispano - Olimpia.
petroleros-copa-nacional-hockey
Petroleros goleó a Estudiantil de San Juan por la Copa Nacional de hockey sobre patines.
Foto: Comité Nacional Técnico de hockey
Los resultados de la Copa Nacional de hockey sobre patines
Los resultados de la quinta jornada de la Copa Nacional: Murialdo 6 - Argentino (SJ) 3, Estudiantil (SJ) 2 - Petroleros 5, Bancaria (SJ) 5 - Maipú/Giol 3, Bernardino Rivadavia 6 - Caucetera (SJ) 5, SEC (SJ) 4 - Banco Mendoza 1, Social (SJ) 5 - Unión (SJ) 2, Huarpes (SJ) 5 - Barrio Rivadavia (SJ) 3 y Comunitarios (SJ) 1 - Aberastain (SJ) 4