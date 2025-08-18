Consultado sobre esta nueva experiencia mundialista en Uzbekistán, Valentín contó: "Jugar un Mundial por segunda vez, la verdad que no me lo esperaba, Me puso contento, muy orgulloso, aunque me sentí muy tranquilo. Sabía de mis capacidades, así que pude dar mi mejor esfuerzo. Lo vivencié como si fuese el primero".

voley-seleccion argentina-valentin yapur (1) La vista clavada en la pelota y el gesto técnico perfecto en la recepción hacen de Valentín Yapura el mejor del mundo en su puesto.

La tristeza por no llegar más alto en el Mundial de vóley de Uzbekistán 2025

Respecto al aspecto deportivo, y con los antecedentes del plantel, la selección aspiraba a hacer podio, pero luego se escaparon partidos clave por muy poco. "Estaba enfocado, con la mente en un solo objetivo, el cual no pudimos cumplir, no se nos dio", dijo resignado Yapura.

"Por cosas del deporte, porque a veces se gana, a veces se pierde. Sabíamos que este torneo tenía un nivel de competitividad muy alto y que desde el primer partido iba a ser duro y salimos a luchar, a dejarlo todo, a pelear desde el primer punto. No se nos dio, no cumplimos el objetivo que teníamos, y nos quedó ese gusto amargo, de saber que dábamos para más, como para quedar entre los mejores del mundo", Valentín Yapura

Luego el lavallino agregó: "Son cosas que pasan, pero sabemos que el deporte da revancha, que tenemos otra oportunidad. El año próximo se vienen otras giras, otros torneos con las selecciones".

Consultado sobre lo que sigue en su carrera deportiva, Valentín Yapura expresó: "Seguir siendo parte de los grandes planteles que tienen las selecciones, de muchos jugadores".

Luego concluyó refiriéndose a su club, el Club Mendoza de Regatas: "En tanto al club, esta segunda mitad del año tenemos varios torneos por delante, en los que el club quiere seguir participando, y también tenemos un objetivo entre todos los jugadores, que es seguir creciendo en el día a día, para poder lograrlo".