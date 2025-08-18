El astro Lionel Messi podría jugar su último partido oficial con la Selección argentina en su tierra. Ese día sería el próximo 4 de septiembre, en la decimoséptima de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde la Albiceleste recibirá a Venezuela en el estadio Monumental.
Bombazo: la fecha en la que Messi jugaría su último partido oficial en su tierra con la Selección argentina
