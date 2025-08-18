Bombazo: la fecha en la que Messi jugaría su último partido oficial en su tierra con la Selección argentina

La posibilidad de que el capitán dispute por última vez un partido por los puntos en Argentina no es un simple rumor, debido a que el calendario de Eliminatorias marca que, después de enfrentar a la “Vinotinto”, la “Albiceleste” no volverá a jugar de manera oficial en el país durante 2025.

Lionel Messi selección arg Messi se retiraría después de la Copa del Mundo de 2026.

El siguiente cruce como local en un certamen oficial está previsto recién para 2027, lo que alimenta la versión de que Messi se despedirá en Núñez de los encuentros competitivos con la Selección argentina en condición de local.