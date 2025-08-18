Inicio Ovación Fútbol Lionel Messi
Eliminatorias Sudamericanas

Bombazo: la fecha en la que Messi jugaría su último partido oficial en su tierra con la Selección argentina

Lionel Messi podría jugar su último partido oficial con la Selección argentina en su tierra por las Eliminatorias

Por UNO
Lionel Messi está cerca de decirle adiós al fútbol.

Lionel Messi está cerca de decirle adiós al fútbol.

El astro Lionel Messi podría jugar su último partido oficial con la Selección argentina en su tierra. Ese día sería el próximo 4 de septiembre, en la decimoséptima de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde la Albiceleste recibirá a Venezuela en el estadio Monumental.

La posibilidad de que el capitán dispute por última vez un partido por los puntos en Argentina no es un simple rumor, debido a que el calendario de Eliminatorias marca que, después de enfrentar a la “Vinotinto”, la “Albiceleste” no volverá a jugar de manera oficial en el país durante 2025.

Lionel Messi selección arg
Messi se retiraría después de la Copa del Mundo de 2026.

Messi se retiraría después de la Copa del Mundo de 2026.

El siguiente cruce como local en un certamen oficial está previsto recién para 2027, lo que alimenta la versión de que Messi se despedirá en Núñez de los encuentros competitivos con la Selección argentina en condición de local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1957480769116426249&partner=&hide_thread=false

Aunque el jugador del Inter Miami no anunció públicamente su retiro, hay señales que apuntan a que el Mundial 2026 será el gran cierre de su etapa internacional. En este contexto, el duelo ante la Venezuela se presenta como la oportunidad para que el público argentino le brinde una última ovación oficial, antes de encarar los últimos compromisos rumbo a la Copa del Mundo y, eventualmente, partidos amistosos el próximo año.

Messi
Lionel Messi y su amigo Rodrigo De Paul.

Lionel Messi y su amigo Rodrigo De Paul.

Lo que viene para la Selección argentina

Argentina recibirá el 4 de septiembre a Venezuela a las 20.30 (hora argentina) en el estadio Monumental y luego viajará a Ecuador para enfrentarse el 9 de septiembre a las 20.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas