Nuevo aniversario

El recuerdo del mendocino que logró el histórico oro con Los Leones en Río 2016

Rolo Rivero, staff de Los Leones en los Juegos Olímpicos de Río 2016, recordó la gesta en una fecha inolvidable para el deporte argentino.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Los Leones tocaron el cielo en Brasil.

Un día como hoy, pero en el 2016, Los Leones escribieron la página más importante de la historia de nuestro país en el hockey sobre césped masculino y una de las más emblemáticas del deporte nacional. El oro en Río fue un antes y un después para el seleccionado de varones, y por eso, siempre el 18 de agosto es una fecha más especial en el calendario.

En ese plantel hubo mendocino presente: Rolo Rivero, parte del staff que encabezaba Chapa Retegui. Desde Asunción, donde comanda al seleccionado de Uruguay femenino, el entrenador recordó aquella gesta: "Todos los años nos marca esta fecha histórica. Nos lo dijo el Chapa, que lo íbamos a recordar para toda la vida y cuanta razón tenía. Con el pasó del tiempo, es todavía más fuerte".

rolo rivero
Rolo Rivero, de presente en Uruguay, record&oacute; el oro hist&oacute;rico.

Lo que hicieron Los Leones fue una locura de principio a fin, en el proceso y durante el torneo, algo que Rolo recuerda a la perfección: "Arrancamos el certamen siendo los octavos del ranking y terminamos campeones. Nos tocó Alemania en semis, bicampeón olímpico, y lo pasamos por arriba".

"Me cruce acá en Paraguay con varios leones de esa camada y rememoramos lo fuerte que fue todo. El proceso, tantas horas de entrenamiento, concentraciones, viajes, estar lejos de casa. Sin dudas que fue algo histórico y siempre es un placer recordarlo", cerró el mendocino.

Los Leoncitos van por otro oro con un mendocino

Desde las 19.45, la Selección argentina de hockey sobre césped masculina intentará subirse a lo más alto del podio. Con el mendocino Lautaro Martínez, los chicos se medirán en la gran final de varones contra Canadá.

Las siete medallas mendocinas en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025

  • Julieta Benedetti (Oro): Ruta individual femenina - Ciclismo
  • Julieta Benedetti (Plata): Contrarreloj individual - Ciclismo
  • Julieta Benedetti (Plata): Omniun - Ciclismo
  • Lucía Miralles (Plata): Cross country olímpico - Mountain Bike
  • Josefina Mella (Bronce): Pistola 10 metros aire - Tiro
  • Martín Mansilla (Plata): Cuatro sin timonel - Remo
  • Mateo Di Leo Blas (Bronce): 80 kg. masculino - Taekwondo

