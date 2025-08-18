El recuerdo del mendocino que logró el histórico oro con Los Leones en Río 2016

En ese plantel hubo mendocino presente: Rolo Rivero, parte del staff que encabezaba Chapa Retegui. Desde Asunción, donde comanda al seleccionado de Uruguay femenino, el entrenador recordó aquella gesta: "Todos los años nos marca esta fecha histórica. Nos lo dijo el Chapa, que lo íbamos a recordar para toda la vida y cuanta razón tenía. Con el pasó del tiempo, es todavía más fuerte".

rolo rivero Rolo Rivero, de presente en Uruguay, recordó el oro histórico. Andrés Arequipa - Minuto hockey

Lo que hicieron Los Leones fue una locura de principio a fin, en el proceso y durante el torneo, algo que Rolo recuerda a la perfección: "Arrancamos el certamen siendo los octavos del ranking y terminamos campeones. Nos tocó Alemania en semis, bicampeón olímpico, y lo pasamos por arriba".