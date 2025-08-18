Un día como hoy, pero en el 2016, Los Leones escribieron la página más importante de la historia de nuestro país en el hockey sobre césped masculino y una de las más emblemáticas del deporte nacional. El oro en Río fue un antes y un después para el seleccionado de varones, y por eso, siempre el 18 de agosto es una fecha más especial en el calendario.
El recuerdo del mendocino que logró el histórico oro con Los Leones en Río 2016
Rolo Rivero, staff de Los Leones en los Juegos Olímpicos de Río 2016, recordó la gesta en una fecha inolvidable para el deporte argentino.