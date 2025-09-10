Tras el fracaso de Venezuela, Bocha Batista fue blanco de críticas por su llamativa conferencia de prensa

La palabra de Fernando Batista, DT de Venezuela

Fernando Batista dijo presente ante los micrófonos una vez culminado el partido ante Colombia. En este contexto, el Bocha tomó una llamativa postura con respecto a su charla con los medios: no aceptó preguntas.

“Simplemente decirles que es un momento muy duro, muy difícil. Lo intentamos, estábamos detrás de un sueño. No pudo ser", comenzó el director técnico tras el duro golpe recibido ante su público.

"La verdad que en este momento es difícil el análisis. En los días venideros tomaremos un análisis, más tranquilos. Quiero pedirle disculpas al pueblo venezolano, teníamos un sueño junto a estos jugadores de clasificar al repechaje”, sumó, dejando claro que no recibiría preguntas.

Por último, antes de retornar rumbo a la zona de vestuarios, Batista sentenció: “Estoy acá por respeto a ustedes, que siempre han tratado bien y hemos tenido buena relación. Solamente quería decirles eso. Pedirles disculpas. Hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas. Lo intentamos, no lo pudimos lograr. Buenas noches a todos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Vicentedavilar1/status/1965604476909486488&partner=&hide_thread=false Bocha Batista no quiso hablar para los medios de comunicación ni Confirmó su salida de la Vinotinto en Rueda de prensa luego de la Goleada recibida por Colombia y la no clasificación al repechaje #venezuela #vinotinto #Mundial2026 pic.twitter.com/LoR5P52Iys — Vicente Dávila (@Vicentedavilar1) September 10, 2025

Como consecuencia de lo vivido, y de la postura del Bocha, el argentino fue blanco de críticas. Sin ir más lejos fue el comentarista de la transmisión oficial quien le pegó al entrenador tras su decisión.

“No lo puedo creer, señor Bocha Batista, usted debería dar la cara y responder las preguntas a todos los medios de comunicación que lo arroparon en todo el ciclo mundialista. Esto no se puede terminar”, disparó.